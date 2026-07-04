Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Μεγάλωσε η λίστα με τα θύματα - Σχεδόν 3.000 νεκροί

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό που κατέστρεψε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Πρόκειται για τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό που ανακοίνωσε η μεταβατική κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με τις ζημιές που κατέγραψε το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ο οποίος έπληξε κυρίως την πολιτεία Λα Γκουάιρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Συνεχίζονταοι οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Υπενθυμίζεται ότι επιζήσας του διπλού σεισμού απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια, έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες σωστικών συνεργείων, οκτώ ολόκληρες ημέρες μετά την καταστροφή.

Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης, που άρχισε τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή διασωστών από επτά χώρες, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο στην Κάτια λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι από αυτούς που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών, που άφησαν πίσω τους νεκρούς και αγνοούμενους.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, 43 ετών, βγήκε πάνω σε φορείο από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που καταπλάκωσε το κουβούκλιο μέσα στο οποίο βρισκόταν παγιδευμένος. «Είναι αληθινό θαύμα», ανάσανε η σύζυγός του.

Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει deceased (αποβιώσαντες στα αγγλικά), κατά τη διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς, και βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί.

Οι πλήρεις διαστάσεις της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους, ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Η πρόεδρος στη Βενεζουέλα, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

Υπερασπίστηκε το πώς διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. «Τις πρώτες 24 ώρες, το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες, είχαμε 19.000 ανθρώπους» στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου στην πόλη Λα Γουάιρα βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμμια μόνοι τους ή χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη.