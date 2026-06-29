Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Κρίσιμες ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων - Ενισχύονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι διασώστες στη Βενεζουέλα δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες, καθώς ο απολογισμός από τους καταστροφικούς σεισμούς ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 1.450 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, προειδοποίησε ότι το χρονικό περιθώριο για τη διάσωση ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια εξαντλείται. Όπως δήλωσε χθες σε τηλεοπτικό διάγγελμα, οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.150, ενώ 12.721 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμες ώρες, σε καθοριστικές ώρες, τόσο για να συνεχίσουμε να σώζουμε ανθρώπινες ζωές όσο και για να δημιουργήσουμε καταυλισμούς, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν όσοι έχασαν τα σπίτια τους ή δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να επιστρέψουν στις κατοικίες τους», δήλωσε ο Ροντρίγκες.

Περισσότερες διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης καταφθάνουν στη Βενεζουέλα, πέντε ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού το βράδυ της Τετάρτης, ισοπεδώνοντας κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη Βενεζουέλα τον τελευταίο αιώνα. Παράλληλα, τουλάχιστον 68.900 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τις οικογένειές τους.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Κρίσιμες οι πρώτες 72 ώρες μετά από μία φυσική καταστροφή

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από μια φυσική καταστροφή αποτελούν το κρίσιμο χρονικό παράθυρο για τη διάσωση επιζώντων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, οι επιχειρήσεις συνήθως μετατρέπονται σε προσπάθειες ανάσυρσης σορών.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη Λα Γκουάιρα, τη λιμενική πόλη κοντά στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, η οποία επλήγη σοβαρά από τους σεισμούς.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρή έλλειψη βαρέος μηχανολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για τον απεγκλωβισμό επιζώντων, ενώ οι κρατικές δυνάμεις δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή βοήθεια.

Βενεζουέλα: Μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών Ρίχτερ, νωρίς το πρωί της Δευτέρας

Μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας βόρεια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, του Καράκας, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τη μετασεισμική δόνηση.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη έχουν αφήσει πίσω τους σχεδόν 1.500 επιβεβαιωμένους νεκρούς, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ κάνει λόγο για «θαύμα» μετά τον απεγκλωβισμό 21χρονου στη Λα Γκουάιρα

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε ότι, ύστερα από πολύωρες και εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό τον 21χρονο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας, ο οποίος είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτιρίου στην Καραμπαγιέδα, στη Λα Γκουάιρα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ένα θαύμα».

«Η διάσωση αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των ομάδων διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίες εργάστηκαν ακούραστα για να φτάσουν στον Άαρον», έγραψε ο Ναγίμπ Μπουκέλε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι ο 21χρονος λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Η Κίνα θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γουάν

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει στη Βενεζουέλα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γουάν (14,7 εκατ. δολάρια ή 11,1 εκατ. λίρες) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Η κινεζική κυβέρνηση θα παράσχει στη Βενεζουέλα «επείγουσα δωρεάν ανθρωπιστική βοήθεια για τη στήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης του σεισμού και της μετασεισμικής ανοικοδόμησης», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν.

Όπως πρόσθεσε, η βοήθεια θα αποσταλεί «το συντομότερο δυνατό», ενώ το Πεκίνο παρέχει επίσης δορυφορικές εικόνες των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οκτώ Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους στους σεισμούς, ενώ ένας ακόμη εξακολουθεί να αγνοείται.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον 24 χώρες έχουν ήδη αποστείλει 521 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, 86 ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια και περισσότερα από 2.700 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από Guardian