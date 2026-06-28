Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια

Δύο 11χρονα αγόρια διασώθηκαν ξεχωριστά, μέσα σε λίγες ώρες το ένα από το άλλο, από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.

Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι διασώθηκε και δεύτερο 11χρονο αγόρι, δημοσιεύοντας στο X βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρεται με φορείο πάνω από έναν τεράστιο σωρό ερειπίων.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Τετάρτη, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.430 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Έχουν πλέον περάσει περισσότερες από 85 ώρες από τον πρώτο σεισμό, ωστόσο οι διασώστες δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη επιζώντες, ιδιαίτερα εάν έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή κάτω από τα ερείπια.

Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων και παγιδεύοντας πολλούς ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Απελπισμένοι συγγενείς σκάβουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα, αναζητώντας τους αγαπημένους τους.

Ορισμένοι δήλωσαν στο BBC ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά αδυνατούν να μετακινήσουν τις τεράστιες πλάκες από σκυρόδεμα και περιμένουν με αγωνία την άφιξη βαρέων μηχανημάτων.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD) ανακοίνωσε ότι ο ένας 11χρονος βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου τρία μέτρα συντριμμιών και ότι οι διασώστες εργάστηκαν επί έξι ώρες με «επιχείρηση υψηλής ακρίβειας» για να τον προσεγγίσουν.

Σύμφωνα με το Reuters, διασώστης ακούστηκε μέσω ασυρμάτου να αναφέρει ότι το αγόρι βρέθηκε κοντά στην αδελφή και τη μητέρα του, οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ροντρίγκες δημοσίευσε στο X βίντεο που φέρεται να δείχνει τη διάσωση του δεύτερου 11χρονου στην πόλη Καραμπαγιέδα.

«Αυτές τις ώρες, κάθε ζωή αποτελεί ελπίδα για τη Βενεζουέλα», έγραψε.

Κάθε μικρός θόρυβος... είναι τρομακτικός»

Οι αρχές ανέφεραν ότι η παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου βρίσκεται η Καραμπαγιέδα, έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες προκαλούν πανικό στους κατοίκους.

«Ειλικρινά, σε κάνουν να νιώθεις διαρκώς νευρικός. Κάθε μικρός θόρυβος... είναι τρομακτικός», δήλωσε στο BBC Mundo 64χρονος κάτοικος.

Χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν πλέον μέσα στα αυτοκίνητά τους ή έχουν κατασκηνώσει σε ανοιχτούς χώρους, όπως το αεροδρόμιο και ένα γήπεδο γκολφ, μακριά από κτίρια που ενδέχεται να καταρρεύσουν.

Το γήπεδο γκολφ της Καραμπαγιέδα έχει μετατραπεί σε κέντρο της επιχείρησης αντιμετώπισης της καταστροφής.

Ο άλλοτε περιποιημένος χλοοτάπητάς του λειτουργεί πλέον ως πρόχειρο νοσοκομείο και κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου άνθρωποι που έχασαν τα πάντα αναζητούν ρούχα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Σε άλλο σημείο του γηπέδου έχει διαμορφωθεί χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων που μεταφέρουν προμήθειες και διασώστες από τη Βενεζουέλα και το εξωτερικό.

Στους δρόμους γύρω από το γήπεδο, γεμάτους ρωγμές και συντρίμμια, κυριαρχούν η σκόνη και η σιωπή, που διακόπτονται μόνο από τους ήχους των μηχανημάτων και όσων εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.

«Είμαστε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία»

Κάτοικος της περιοχής Καρίμπε, δήλωσε στο BBC Mundo ότι η πολυκατοικία της ήταν από τις ελάχιστες που δεν κατέρρευσαν ολοσχερώς και ότι εγκατέλειψε αμέσως το σπίτι της μαζί με τις δύο μικρές κόρες της και δύο ηλικιωμένους συγγενείς.

«Δόξα τω Θεώ, βγήκαμε όλοι ζωντανοί. Το κτίριο δεν είναι πλέον κατοικήσιμο, αλλά είμαστε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία», είπε.

Παραδέχθηκε ότι κάθε φορά που ξαπλώνει αισθάνεται ζάλη και έχει την εντύπωση πως η γη συνεχίζει να τρέμει.

«Μόλις μίλησα με έναν ψυχολόγο, ο οποίος μου είπε ότι είναι μέρος της διαδικασίας», ανέφερε.

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της την Κυριακή, η Ροντρίγκες ανακοίνωσε ότι και το αθλητικό συγκρότημα Χοσέ Μαρία Βάργκας, στη Λα Γκουάιρα, λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Δείχνοντας μέλη των ενόπλων δυνάμεων να ταξινομούν ρούχα, φάρμακα και τρόφιμα, δήλωσε ότι «όλα λειτουργούν όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα σε αυτές τις τρομακτικές ώρες που βιώνει ο λαός μας».

«Κανείς δεν είναι μόνος. Καμία οικογένεια και κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται εγκαταλελειμμένος. Ο λαός μας, το κράτος, το σύστημα κοινωνικής προστασίας και η διεθνής αλληλεγγύη βρίσκονται εδώ», τόνισε.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των κατοίκων αυξάνεται, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανταπόκριση της κυβέρνησης είναι υπερβολικά αργή και αναποτελεσματική.

Σε ορισμένες από τις πλέον πληγείσες περιοχές, όπως το Καρίμπε και η Ταναγουαρένα, υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές όπου η απομάκρυνση των συντριμμιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν φθάσει στη Βενεζουέλα διεθνείς ομάδες διάσωσης από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βενεζουέλα: Μητέρα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της στους σεισμούς