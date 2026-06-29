Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Οργή κατά στρατιωτικών, τους ζήτησαν να βοηθήσουν - «Αφήστε τα όπλα»

Οι έρευνες από πολίτες και μέλη των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται μετά τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζούελα την ώρα που η οργή κατά των αρχών ξεχειλίζει.

Κάτοικοι εξαγριωμένοι για την παθητική στάση στρατιωτικών υποχρέωσαν χθες Κυριακή μέλη μονάδας ανεπτυγμένης σε σεισμόπληκτη περιοχή να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε, τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ενδέχεται να αυξηθεί γεωμετρικά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε με αγανάκτηση άνδρας, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, απευθυνόμενος σε στρατιωτικό στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα) στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που σαρώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς.

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 νεκρούς. Τουλάχιστον 189 κτίρια κατέρρευσαν τελείως. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι περίπου 50.000.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο όσο περνά ο χρόνος, τονίζουν ειδικοί.

Στο μεταξύ, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 1.400 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 1.450. Στα 774 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000.

Ο νεότερος απολογισμός με τους νεκρούς ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινώσει το Σάββατο, ήταν 1.430 νεκροί.

«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς», διευκρίνισε.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ