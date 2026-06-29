Σεισμοί στη Βενεζουέλα: 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια έπειτα από 106 ώρες

Ζωντανός ανασύρθηκε από τα ερείπια στη Βενεζουέλα ένας 21χρονος άνδρας, σχεδόν πέντε ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που ισοπέδωσαν τμήματα της πολιτείας Λα Γκουάιρα και έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 1.450 νεκρούς.

Ο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου στην Καραμπαγιέδα, σε μια επιχείρηση που κράτησε 43 ώρες, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Συνολικά, ο 21χρονος παρέμεινε παγιδευμένος για 106 ώρες.

Τη διάσωσή του ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν ομάδες από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιχείρηση «θαύμα», αναφέροντας ότι ο νεαρός λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Ο Μπουκέλε ανέφερε επίσης ότι διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν σκύλο από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Καράκας, καλώντας τους ιδιοκτήτες του να απευθυνθούν στις ομάδες που επιχειρούν στο σημείο.

Hemos encontrado con vida a este perrito en Residencias Karina. No sabemos su nombre, pero se encuentra en muy buen estado de salud.



Si alguien es su dueño, por favor acérquese a nuestros equipos y muéstreles alguna fotografía o video en su celular para poder hacerle la entrega. pic.twitter.com/oHfzkskPIV — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Η διάσωση του 21χρονου έδωσε μια σπάνια στιγμή ελπίδας στις επιχειρήσεις που συνεχίζονται στη Βενεζουέλα, την ώρα που οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρώτο 72ωρο μετά από έναν ισχυρό σεισμό είναι συνήθως το πιο κρίσιμο για την ανεύρεση ανθρώπων ζωντανών κάτω από τα ερείπια.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 3.000, ενώ περισσότεροι από 12.700 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Βενεζουέλα: Μάχη με τα συντρίμμια και τον χρόνο

Παρά τη διάσωση του 21χρονου, η εικόνα στις πληγείσες περιοχές παραμένει δραματική. Στη Λα Γκουάιρα, κάτοικοι και συγγενείς αγνοουμένων συνεχίζουν να ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα με λοστούς, σφυριά και αξίνες, πολλές φορές χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας.

Σε αρκετά σημεία, οι επιχειρήσεις διάσωσης στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές και σε διεθνείς ομάδες που έχουν φτάσει στη χώρα με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, φορεία, ιατρικό εξοπλισμό και μέσα εντοπισμού επιζώντων.

Η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σε ορισμένες περιοχές, κάτοικοι καταγγέλλουν ότι περίμεναν για ημέρες να φτάσει βοήθεια σε κτίρια που είχαν καταρρεύσει, ενώ τα χωματουργικά μηχανήματα μετακινούνται αποσπασματικά από σημείο σε σημείο.

Η οργή απέναντι στις αρχές είναι έντονη, ιδιαίτερα σε γειτονιές όπου οικογένειες περιμένουν ακόμη νέα για δικούς τους ανθρώπους. Κάτοικοι αναφέρουν ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για επιχειρήσεις τέτοιας κλίμακας.

Την ίδια ώρα, οι μετασεισμοί συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο των διασωστών. Εκατοντάδες δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τους δύο κύριους σεισμούς, ενώ τη Δευτέρα σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών στα ανοιχτά του Καράκας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκάλεσε νέες ζημιές, ωστόσο έγινε αισθητός και αναζωπύρωσε την ανησυχία των κατοίκων.

Στη Βενεζουέλα καταφθάνει πλέον περισσότερη διεθνής βοήθεια. Η Ολλανδία στέλνει από το Κουρασάο πλοίο με τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατ. γουάν.

Με πληροφορίες από BBC