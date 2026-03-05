Σειρήνες ηχούν τώρα στην Κύπρο

Σειρήνες άρχισαν να ηχούν ξανά στην Κύπρο, στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης έφθασε στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, που σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος θα συναντηθεί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Κάτι γίνεται, μέσα είναι ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χλιλι» μεταδίδει ρεπόρτερ του Open από το σημείο, ο οποίος ενημέρωσε ότι οι σειρήνες ακούγοντας για 8 περίπου λεπτά.

Νέα προειδοποίηση εστάλη σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης για τους κατοίκους Ακρωτηρίου, με το μήνυμα: «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Κύπρος: Αυξημένες περιπολίες σε «χώρους υψηλού κινδύνου»

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Αστυνομία Λεμεσού πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες περιπολίες σε χώρους «που θεωρούνται υψηλού κινδύνου».

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Λευτέρη Κυριάκου, οι αρχές της Λεμεσού εφαρμόζουν συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο που περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες και ελέγχους σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, τη μαρίνα, το καζίνο και το παλιό λιμάνι.

