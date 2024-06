Σε προχωρημένη σήψη η σορός του Μάικλ Μόσλι - Ποια τα αίτια θανάτου του

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του Μάικλ Μόσλι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αποκλείει την εγκληματική ενέργεια.

Η σορός του παρουσιαστή του BBC που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη, ήταν σε προχωρημένη σήψη, οπότε ο ιατροδικαστής εκ πρώτης όψεως δεν μπορεί να διαπιστώσει τα αιτία θανάτου του. Επίσης δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ακόμη αν ο Μάικλ Μόσλι έπεσε από τα βράχια, ωστόσο αποκλείει σε πρώτη φάση την εγκληματική ενέργεια, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία- νεκροτομή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λόγω της στάσης του σώματός του όταν βρέθηκε, εξετάζεται το σενάριο τα αίτια να είναι παθολογικά. «Ακολούθησε το δρομολόγιο το οποίο επιβεβαιώνουν οι κάμερες. Το επιβεβαιώνουν όσοι τον είδαν να περνάει από δω. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνοντας προς την παραλία, για να προσπεράσει την περίφραξη, είτε ζαλίστηκε ή είτε κάτι συνέβη με την καρδιά του», ανέφερε ο ρεπόρτερ του EΡΤΝews Αριστείδης Μιαούλης.

Ο ίδιος μαζί με τον εικονολήπτη του ΕΡΤΝews, Αντώνη Μυστιλόγλου, εντόπισαν τον Μάικλ Μόσλι. «Φαίνεται καθαρά το χέρι του, που φοράει το ρολόι, να είναι ακουμπισμένο στο στήθος», συμπλήρωσε.

Σύμη: Πού βρέθηκε η σορός του Μάικλ Μόσλι

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη θάλασσα, στην παραλία Αγίας Μαρίνας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία. Δίπλα του βρέθηκε η ομπρέλα που κρατούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ στο χέρι του φορούσε ένα ψηφιακό ρολόι. Επιπλέον, ο Μόσλι ήταν ανάσκελα, με το αριστερό χέρι στο στήθος.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τους πρώτους αστυνομικούς που φτάνουν στο σημείο, οι οποίοι κρατούν τη μύτη τους, λόγω της έντονης μυρωδιάς.

Ο Μόσλι, γνωστός για τις εμφανίσεις του στο The One Show και στο This Morning, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βορειοανατολικά του νησιού την Τετάρτη. Η σύζυγος του Μόσλι κλήθηκε χθες να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές. Όπως είπε στους αστυνομικούς που τη ρώτησαν, ο Μόσλι όταν εξαφανίστηκε κρατούσε μια ομπρέλα, ενώ είχε μαζί του και μια τσάντα, που περιείχε το πορτοφόλι του, νερό και ένα ρολόι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ