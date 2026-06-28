Σε Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο, το Pride γίνεται απάντηση στην απόπειρα διαγραφής

Οι μεγάλες Pride παρελάσεις στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, στην επέτειο της εξέγερσης του Στόουνγουολ, μέσα σε ένα πολύ πιο βαρύ πολιτικό κλίμα για τα LGBTQ+ δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Οι φετινές εκδηλώσεις δεν είναι απλώς ένας εορτασμός του Pride. Έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να περιορίσει τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων και να ξηλώσει πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης.

Νωρίτερα φέτος, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ είχε αφαιρέσει τη σημαία του Pride από το Εθνικό Μνημείο Στόουνγουολ, προκειμένου να συμμορφωθεί με οδηγίες της κυβέρνησης Τραμπ. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις και νομικές κινήσεις, πριν τελικά οι αρχές κάνουν πίσω.

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«Καθώς LGBTQIA+ εκδηλώσεις και σύμβολα διαγράφονται, είναι ζωτικό η κοινότητά μας να έχει ασφαλείς χώρους για να δίνει το παρών και να διαδηλώνει, ώστε να γίνει σαφές: είμαστε εδώ», δήλωσε ο Κρις Πίντμοντ, εκπρόσωπος των διοργανωτών του New York Pride. «Δεν θα διαγραφούμε».

Το φετινό Pride πραγματοποιείται ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες έχουν υιοθετήσει δικές τους διακηρύξεις για τον Ιούνιο, όπως ο «Μήνας της Πυρηνικής Οικογένειας», συχνά σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το Pride. Την ίδια ώρα, εξέχοντες Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν επικρίνει δημόσια κινήσεις εταιρειών ή οργανισμών που συνδέονται με την ορατότητα των LGBTQ+ ανθρώπων.

Η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο έχουν ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την ιστορία του Pride. Και οι δύο παρελάσεις αντλούν την καταγωγή τους από τις πρώτες εκδηλώσεις του 1970, που έγιναν για να τιμήσουν την εξέγερση του Στόουνγουολ, στις 28 Ιουνίου 1969. Εκείνη η νύχτα, όταν θαμώνες του Stonewall Inn αντιστάθηκαν σε αστυνομική έφοδο, θεωρείται σημείο καμπής για το σύγχρονο LGBTQ+ κίνημα.

Στη Νέα Υόρκη, εκτός από τη μεγάλη Pride March, έχει προγραμματιστεί και η Queer Liberation March, μια νεότερη πορεία που δημιουργήθηκε από ακτιβιστές οι οποίοι θεωρούσαν ότι η κεντρική παρέλαση είχε γίνει υπερβολικά εταιρική και θεσμική.

Φέτος, η πίεση δεν αφορά μόνο τα σύμβολα. Τρανς ακτιβιστές στη Νέα Υόρκη ζήτησαν από τους διοργανωτές του Pride να αποκλείσουν από την παρέλαση ορισμένα νοσοκομεία της πόλης, επειδή ανακοίνωσαν ότι σταματούν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε τρανς ανηλίκους. Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν μετά από απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για την ομοσπονδιακή τους χρηματοδότηση, ενώ τουλάχιστον κάποια από τα νοσοκομεία έλαβαν και κλήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης για ιατρικά αρχεία τρανς ασθενών.

Οι διοργανωτές του New York Pride ανέφεραν ότι βρίσκονται σε συνομιλίες με τα νοσοκομεία για το θέμα. Σημείωσαν επίσης ότι τα τμήματα που συμμετέχουν στην παρέλαση οργανώνονται από LGBTQ+ εργαζόμενους των ιδρυμάτων και όχι από τις διοικήσεις που πήραν τις αποφάσεις για την παροχή φροντίδας.

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Άλλες πόλεις των ΗΠΑ έχουν επίσης Pride παρελάσεις σήμερα, ανάμεσά τους και το Σιάτλ, όπου ένας αγώνας του Μουντιάλ απέκτησε Pride διάσταση, όταν το Ιράν και η Αίγυπτος προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ακυρωθούν οι σχετικοί εορτασμοί.

Το φετινό Pride στις ΗΠΑ, ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, δεν είναι μόνο μια μεγάλη παρέλαση ορατότητας. Είναι και μια δημόσια απάντηση σε μια περίοδο όπου τρανς δικαιώματα, σύμβολα και χώροι μνήμης πιέζονται ξανά από την πολιτική εξουσία.

με στοιχεία από AP