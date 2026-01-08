Σε κατάσταση «πανεθνικής διακοπής του διαδικτύου» το Ιράν: Οι πρώτες μαρτυρίες από την Τεχεράνη

Οι αρχές του Ιράν φαίνεται πως διέκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι μαζικές διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης.

Μαρτυρίες από την Τεχεράνη ανέφεραν στο CBS News, ότι το διαδίκτυο δεν λειτουργούσε στην πρωτεύουσα.

Ο οργανισμός παρακολούθησης NetBlocks δήλωσε περίπου στις 8:30 τοπική ώρα στο Ιράν, ότι τα ζωντανά δεδομένα του «δείχνουν πως το #Ιράν βρίσκεται τώρα σε κατάσταση πανεθνικής διακοπής του διαδικτύου. Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά από κλιμακούμενες ψηφιακές λογοκρισίες που στοχεύουν τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα και παρεμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνεί σε μια κρίσιμη στιγμή».

Πηγή που επικαλείται το CBS News ανέφερε ότι υπήρχαν «τεράστια πλήθη σε όλη την Τεχεράνη. Κάτι άνευ προηγουμένου» και επιβεβαίωσε ότι το διαδίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας για τους περισσότερους κατοίκους της πόλης. Ανέφερε επίσης, ότι ορισμένοι άνθρωποι, με πιο ισχυρούς και αξιόπιστους επαγγελματικούς λογαριασμούς, μπορούσαν ακόμα να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από ακτιβιστές κατά του καθεστώτος, αναφέρουν, ότι η υπηρεσία διαδικτύου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας ή σοβαρά περιορισμένη στις πόλεις Esfahan, Lodegan, Abdanan και σε τμήματα της Shiraz.

Νωρίτερα, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία ανανέωσε τις ενημερώσεις για τον απολογισμό των νεκρών διαδηλωτών, με τον αριθμό πλέον να φθάνει στους 45. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οκτώ ανήλικοι, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου.

