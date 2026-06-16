Σε ιστορικό χαμηλό η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις παγκοσμίως - Τι έχει αλλάξει

Η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα παγκοσμίως και ειδικότερα στα χαμηλότερα επίπεδα από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία (2015).

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη δείχνει ότι η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως βρίσκεται στο 37%, τρεις μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει μειωθεί κατά πέντε μονάδες στο 30% – 20 μονάδες χαμηλότερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι πλέον ενημερώνονται από πλατφόρμες τρίτων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δίκτυα που λειτουργούν με βίντεο, αν και ένας παρόμοιος αριθμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί επίσης ιστοσελίδες ειδήσεων και τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.

«Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ένα μείγμα ανησυχίας, αποστασιοποίησης και κυνισμού από το κοινό, πολλοί από τους οποίους δεν συμπαθούν τον τρόπο με τον οποίο οι εκδότες καλύπτουν μακροχρόνια θέματα ειδήσεων, όπως η μετανάστευση, ο πληθωρισμός και οι διεθνείς συγκρούσεις», ανέφερε το ινστιτούτο.

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στις ειδήσεις και την ενημέρωση των πολιτών

«Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει επίσης μια ανοιχτή στάση απέναντι σε νέες πηγές και μορφές, καθώς και μια πίστη σε αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι ειδήσεις στην καλύτερη εκδοχή τους».

Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ειδήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, η εμπιστοσύνη σε αυτή τη μορφή είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στις ειδήσεις συνολικά, στο 22%.

Επιπλέον, μόλις το 10% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις ειδησεογραφικές τους ανάγκες καλύπτονται από δημιουργούς περιεχομένου και influencers, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτοί συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη στις απαντήσεις των chatbot τεχνητής νοημοσύνης από τους ερωτηθέντες σε όλο τον κόσμο βρίσκεται στο 20%, αν και η εβδομαδιαία χρήση τους έχει αυξηθεί από 7% σε 10% (και στο 16% μεταξύ των ατόμων κάτω των 35 ετών).

Επίσης, η υποστήριξη για την αμερόληπτη ενημέρωση παραμένει υψηλή, φαίνεται να μην επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές στην «κατανάλωση» ειδήσεων, με τη στήριξη να σημειώνει πτώση 3% από το 2020.

Στις ΗΠΑ, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις ανέρχεται στο 25%, και είναι ακόμη χαμηλότερη (15%) μεταξύ των Αμερικανών με δεξιές πολιτικές πεποιθήσεις.

Ορισμένα μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα έχουν σημειώσει μεγάλες πτώσεις, με την εμπιστοσύνη τόσο στο CBS News όσο και στο Fox News να μειώνεται κατά 10 μονάδες από το 2025, και στο CNN να μειώνεται κατά έξι.

Τα διαδικτυακά ειδησεογραφικά βίντεο είναι πλέον παντού mainstream: το 77% παγκοσμίως καταφεύγει σε διαδικτυακά ειδησεογραφικά βίντεο κάθε εβδομάδα. Έχουν πλέον ξεπεράσει τις τηλεοπτικές ειδήσεις σε κάθε εθνική αγορά, εκτός από τη Γερμανία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες.

«Η δημοτικότητα των δημιουργών και των διαδικτυακών βίντεο δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν πλέον ειδήσεις, αλλά υποδηλώνει ότι θέλουν οι ειδήσεις να είναι πιο προσιτές, πιο κατανοητές και πιο σχετικές με τη ζωή τους», αναφέρει η έκθεση.

Τα ευρήματα βασίζονται σε μια διαδικτυακή έρευνα σε σχεδόν 100.000 άτομα σε 48 αγορές.

Με πληροφορίες από BBC