Σε εξέλιξη έρευνες μετά την εξαφάνιση αεροσκάφους στα ανοικτά των ακτών του Πακιστάν

Ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 737, νηολογημένο στο Πακιστάν, με πέντε μέλη πληρώματος, έχασε την επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το βράδυ της Τρίτης, αφού ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης ενώ κατευθυνόταν προς το Καράτσι, σύμφωνα με τις αεροπορικές αρχές του Πακιστάν.

Τα αρχικά δεδομένα πτήσης έδειχναν ότι το 27 ετών μετασκευασμένο φορτηγό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση της K2 Airways από τη Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιθανώς συνετρίβη στη θάλασσα νοτιοδυτικά του Καράτσι, μετά από μια σειρά από απότομες αλλαγές υψομέτρου, πριν από μια απότομη τελική κάθοδο, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων, προκειμένου να εντοπιστεί το αγνοούμενο αεροσκάφος, ανέφερε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν.

Η K2 Airways δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

«Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για την ασφάλεια των συναδέλφων μας», ανέφερε ο αερομεταφορέας στο Facebook. Η Boeing δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλιο.

Η απότομη πτώση του αεροσκάφους κοντά στο Πακιστάν

Το αεροσκάφος ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 9:18 μ.μ. ώρα Πακιστάν ενώ πετούσε προς το Καράτσι, ανέφερε η Αρχή Αεροδρομίων.

Ο τοπικός έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας προσπάθησε να καθοδηγήσει το αεροσκάφος, αλλά τρία λεπτά αργότερα τα συστήματα ραντάρ έδειξαν ότι το αεροσκάφος κατέβαινε ραγδαία και η επικοινωνία διακόπηκε, ανέφερε η Αρχή. Η πτήση βρισκόταν περίπου 287 χλμ. δυτικά του Καράτσι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα δεδομένα παρακολούθησης του Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροσκάφος έπεσε κατακόρυφα περίπου 5.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ανέβηκε ξανά 6.000 πόδια σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, πριν ξεκινήσει μια κατακόρυφη πτώση από τα 36.550 πόδια. Τα τελευταία δεδομένα που μεταδόθηκαν τοποθετούσαν το αεροσκάφος σε ύψος 1.100 ποδιών πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, με ρυθμό κατακόρυφης πτώσης -22.400 πόδια ανά λεπτό – περίπου 400 χιλιόμετρα ανά ώρα – ένας εξαιρετικά απότομος και ανώμαλος ρυθμός πτώσης.

«Κάθε φορά που βλέπεις κάτι τόσο ακραίο, σου τραβάει την προσοχή, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι σημαίνει όλο αυτό χωρίς περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Άντονι Μπρικχάουζ, σύμβουλος αεροδιαστημικής ασφάλειας.

Το αγνοούμενο αεροσκάφος ανήκει στην οικογένεια των Boeing 737, η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι δύο γενιές παλαιότερο από την έκδοση 737 MAX που εμπλέχθηκε σε πρόσφατη κρίση ασφάλειας.

Πρόκειται για το μοναδικό αεροσκάφος της K2 Airways, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία με την αεροπορική εταιρεία το 2024. Πριν από την τελευταία πτήση, δεν είχε πετάξει από τις 28 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24.

Με πληροφορίες από Guardian