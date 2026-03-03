Σε ετοιμότητα η Κύπρος: Το σχέδιο για τα καταφύγια - Άσκηση εχθροπραξιών στα σχολεία

Περισσότερα από 2.500 καταφύγια διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται σε εγρήγορση μετά τη χθεσινή επίθεση -με drone- στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Κύπρος, μετά την επίθεση με drone κοντά στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων, είναι έτοιμες να θέσουν σε χρήση τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά την επίθεση με μαχητικά drone, από τη Χεζμπολάχ, κατά της RAF στο Ακρωτήρι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ιωάννου, δήλωσε ότι σήμερα τα διαθέσιμα καταφύγια καλύπτουν περίπου το 45% του συνολικού πληθυσμού. Όπως ανέφερε, για δεκαετίες το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 30%, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια αυξήθηκε σημαντικά.

Κύπρος: Πώς ενημερώνονται για τα καταφύγια οι κάτοικοι του νησιού

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Mega, αύριο, Τετάρτη, είναι προγραμματισμένη «άσκηση εχθροπραξιών» στις εκπαιδευτικές βαθμίδες του νησιού, ως, όπως αναφέρεται, μέτρο πρόληψης σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά στα καταφύγια, η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, γνωστοποίησε ότι ο συνολικός αριθμός καταφυγίων ανέρχεται σε 2.500.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το πλησιέστερο καταφύγιο μέσω της εφαρμογής SafeCY.

Η Πολιτική Άμυνα εξέδωσε και μία σειρά από μέτρα προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: