Σε δημοπρασία μαξιλάρι καθίσματος από σωσίβια λέμβο του «Τιτανικού»

Ένα μαξιλάρι καθίσματος από μία από τις σωσίβιες λέμβους του Τιτανικού αναμένεται να πιάσει τιμή έως και 180.000 λίρες όταν βγει σε δημοπρασία.

Το μαξιλάρι συνοδεύεται από την αυθεντική πλακέτα της σωσίβιας λέμβου του Τιτανικού, σε σχήμα σημαίας της White Star, και θα διατεθεί προς πώληση στο Henry Aldridge & Son στο Devizes του Wiltshire, στις 18 Απριλίου.

Κατασκευασμένο από καραβόπανο, το μαξιλάρι προήλθε από μία από τις 13 σωσίβιες λέμβους του πλοίου που μετέφεραν τους επιζώντες στο πλοίο διάσωσης, το SS Carpathia.

Ο δημοπράτης Άντριου Όλντριτζ δήλωσε: «Είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία για ένα μουσείο ή έναν συλλέκτη».

«Είναι ασύγκριτο να προσφέρουμε σε δημοπρασία ένα αντικείμενο με προέλευση από μια σωσίβια λέμβο του Τιτανικού, συνοδευόμενο από την πλακέτα της λέμβου. Είναι κάτι εντελώς άνευ προηγουμένου», είπε ο Όλντριτζ.

«Το αντικείμενο μπορεί να αναγνωριστεί σε μια φωτογραφία της εποχής της σωσίβιας λέμβου 2 του Τιτανικού», πρόσθεσε ο Όλντριτζ.

Η ιστορία του μαξιλαριού από τον Τιτανικό

Το μαξιλάρι είχε αρχικά αγοραστεί από έναν φίλο του εισαγωγέα τσαγιού από το Λονδίνο, Ρίτσαρντ Γουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος πνίγηκε στο πλοίο όταν αυτό προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό στις 14 Απριλίου 1912.

Ο Σμιθ, ο οποίος ταξίδευε για να συναντήσει τον συνάδελφό του εισαγωγέα τσαγιού Τ.Γ. Μάθιους στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ήταν ένας από τους 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή, αν και η σορός του δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με τον Όλντριτζ, ο Μάθιους ήταν τόσο συγκλονισμένος από το τι είχε συμβεί στον φίλο του, που αγόρασε το μαξιλάρι όταν αυτό τέθηκε για πρώτη φορά προς πώληση από την Meyer-Forest Corporation, μια εξέχουσα εταιρεία προμηθειών ατμόπλοιων.

Το αντικείμενο φυλάχθηκε στο γραφείο του Μάθιους μέχρι που το παρέδωσε στον εγγονό του, Τζορτζ Μάθιους Μπάιερς, το 1926.

Το αντικείμενο διαθέτει τέσσερις άθικτες οπές από ορείχαλκο και, το πιο σημαντικό, εξακολουθεί να έχει την αρχική του πλακέτα από τη σωσίβια λέμβο.

Το αντικείμενο πωλείται μαζί με ένα αυθεντικό κομμάτι σχοινιού από το πλοίο και έγγραφα που πιστοποιούν την αυθεντικότητά του.

Το αντικείμενο πωλείται τώρα από έναν ανώνυμο ιδιοκτήτη, αφού ο Μπάιερς το πούλησε το 1987.

Με πληροφορίες από BBC