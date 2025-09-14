Σε αυτή την πισίνα στο Άμπου Ντάμπι πληρώνουν ακριβά για ένα κύμα - Πόσο κοστίζει

Το Άμπου Ντάμπι έχει πολλά από τα πράγματα που αναζητούν οι σέρφερ για ένα τέλειο κύμα: ζεστό καιρό, ήλιο όλο τον χρόνο και καθαρό νερό. Το μόνο πράγμα που δεν είχε, ήταν τα κύματα.

Αυτό άλλαξε τον Οκτώβριο του 2024, όταν άνοιξε το Surf Abu Dhabi. Προσφέροντας το μακρύτερο τεχνητό κύμα στον κόσμο, ελπίζει να μετατρέψει το Άμπου Ντάμπι σε παγκόσμιο προορισμό για σέρφινγκ.

Η πισίνα κυμάτων έχει μήκος 690 μέτρα και «μπορείτε να δαμάσετε ένα κύμα για έως και ένα λεπτό. Όλες οι άλλες πισίνες κυμάτων είναι γλυκού νερού, αλλά το Surf Abu Dhabi είναι γεμάτο με 80 εκατομμύρια λίτρα θαλασσινού νερού που αντλείται από τον Περσικό Κόλπο. Το νερό είναι πιο αλμυρό από ό,τι στα περισσότερα άλλα μέρη του κόσμου, επομένως το Surf Abu Dhabi το αφαλατώνει ελαφρώς».

Το κύμα παράγεται από μια υποβρύχια πτέρυγα, κάτω από την πισίνα και λειτουργεί με τροχαλίες. Η πτέρυγα κινεί το νερό και ο προσεκτικά διαμορφωμένος πυθμένας της πισίνας κάνει το κύμα να σπάει. «Εκεί είναι όλη η μαγεία», λέει ο Ryan Watkins, γενικός διευθυντής της Surf Abu Dhabi, επισημαίνοντας πως υπάρχει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η τεχνολογία ήταν δημιούργημα του Kelly Slater, του πιο επιτυχημένου επαγγελματία σέρφερ στην ιστορία. Συνεργάστηκε με τον Adam Fincham, ειδικό στη μηχανική ρευστών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, για να δημιουργήσει το τέλειο κύμα. Το έργο ήταν «μαθηματικά αδιανόητο», δήλωσε ένας καθηγητής στο USC σε συνέντευξή του στο Science.

Η τεχνολογία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015 στο Surf Ranch στην Καλιφόρνια και η World Surf League (WSL), ο υψηλότερος επαγγελματικός διαγωνισμός σέρφινγκ, διοργάνωσε μια εκδήλωση στην πισίνα του Άμπου Ντάμπι τον Φεβρουάριο του 2025.

Το 2016, η WSL Holdings, η μητρική εταιρεία της World Surf League, αγόρασε την Kelly Slater Wave Company, η οποία κατέχει την τεχνολογία.

Το τέλειο κύμα

Η ιδέα του τέλειου κύματος «μπήκε στην ψυχή των σέρφερ» από το Endless Summer, ένα ντοκιμαντέρ του 1966 για δύο σέρφερ από την Καλιφόρνια και το ταξίδι τους σε όλο τον κόσμο για να βρουν το τέλειο κύμα. Κυνηγώντας το καλοκαίρι από τα βόρεια προς τα νότια, καταλήγουν να το βρίσκουν στο Ακρωτήριο St. Francis στη Νότια Αφρική.

Το κύμα στο Surf Abu Dhabi είναι πάντα το ίδιο. «Έχουμε υιοθετήσει μια μεθοδολογία ποιότητας έναντι ποσότητας. Έχουμε τα καλύτερα κύματα στον κόσμο. Σίγουρα δεν έχουμε τα περισσότερα κύματα» επισημαίνεται για την πισίνα, τονίζοντας πως πάνω από το 80% των πελατών τους είναι επισκέπτες από όλο τον κόσμο που ταξιδεύουν για να κάνουν σερφ σε αυτό το κύμα.

Επιτρέπουν μόνο τέσσερις σέρφερ στην κύρια πισίνα ταυτόχρονα στο μεσαίο και προχωρημένο κύμα, ο καθένας πληρώνοντας 3500 AED (περίπου 950 δολάρια). Κάθε σέρφερ έχει εγγυημένα έξι κύματα, αν και μπορούν να κάνουν περισσότερα αν ένας άλλος σέρφερ πέσει.

Ωστόσο, ο Watkins λέει ότι οι περισσότεροι προτιμούν να νοικιάσουν την πισίνα ιδιωτικά για 20.000 AED (κοντά στα 5.450 δολάρια) για 90 λεπτά.

Ο Watkins λέει ότι οι υψηλές τιμές αξίζουν τον κόπο. Επίσης, οι πελάτες έχουν καθοδήγηση στο νερό ενώ λαμβάνουν και βίντεο με κριτικές μετά.

Η παγκόσμια βιομηχανία τουρισμού σερφ έφτασε τα 68,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και προβλέπεται να φτάσει τα 95,93 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Η Surf Abu Dhabi πιστεύει ότι η πισίνα τους μπορεί να στοχεύσει τους εξαιρετικά πλούσιους, προσφέροντας «μεγάλη πολυτέλεια» αλλά για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να πείσουν τους πελάτες ότι το σερφ στην πισίνα τους είναι καλύτερο από το σερφ στον ωκεανό.

Πάντως, υπάρχουν μόνο δύο πισίνες στον κόσμο που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή με την τεχνολογία του Slater, το Surf Ranch στην Καλιφόρνια και το Surf Abu Dhabi. Μια τρίτη βρίσκεται υπό κατασκευή στο Ώστιν του Τέξας.

Το Surf Abu Dhabi αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το κόστος κατασκευής της πισίνας, αλλά το Bloomberg ανέφερε ότι ήταν 90 εκατομμύρια δολάρια.

Το σύστημα του Slater δεν είναι το μόνο διαθέσιμο, βέβαια. Το 2024, υπήρχαν 36 πισίνες με κύματα σε όλο τον κόσμο και 76 ακόμη βρίσκονται σε ανάπτυξη. Οι περισσότερες από αυτές τις πισίνες χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα που απαιτούν μικρότερο αποτύπωμα πισίνας, προσφέροντας φθηνότερες αλλά μικρότερες βόλτες.

Μια ώρα σέρφινγκ στο The Wave στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου κοστίζει 55 λίρες (75 δολάρια) για μια συνεδρία.

Ο καθένας έχει μια διαφορετική ιδέα για το τι είναι ένα τέλειο κύμα. Για έναν αρχάριο, μπορεί να είναι να στέκεται όρθιος για τρία δευτερόλεπτα και να κάνει βόλτα κατά μήκος της όχθης, ενώ ένας επαγγελματίας μπορεί να θέλει 30 δευτερόλεπτα, εξηγεί ο Watkins. «Είναι τόσο υποκειμενικό».

Παρόλα αυτά, όλοι οι σέρφερ κυνηγούν το ιδανικό, τέλειο κύμα. Το έχει καταφέρει λοιπόν, το Surf Abu Dhabi; «Έχουμε δημιουργήσει μια εκδοχή του», λέει ο Watkins.

Με πληροφορίες από CNN