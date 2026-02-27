Σε «ανοιχτό πόλεμο» Πακιστάν με Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 133 νεκροί Ταλιμπάν

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο Χαουάτζα μέσω X.

Αρχικά, ισχυρή έκρηξη συντάραξε την Καμπούλ τα ξημερώματα, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δυνάμεων του Πακιστάν στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Σημειώνεται πως οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν χθες ότι επιτέθηκαν σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των συνόρων, σε ανταπόδοση για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον Mosharraf Zaidi, εκπρόσωπο του πρωθυπουργού του Πακιστάν, συνολικά 133 Αφγανοί Ταλιμπάν έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 200 έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής από τις πακιστανικές δυνάμεις.

Τον ίδιο απολογισμό έδωσε και ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλά Ταράρ.

Επίσης, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε κάνε επίθεση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

Πόλεμος Πακιστάν - Αφγανιστάν: Πολλές εκρήξεις στην Καμπούλ

Στη συνέχεια, πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 (τοπική ώρα, χθες Πέμπτη στις 23:20 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούγονταν επίσης, μηχανές μαχητικών αεροσκαφών καθώς πετούσαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

Κάτοικος ανέφερε ότι μέτρησε όχι λιγότερες από οκτώ εκρήξεις.

«Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», είπε ο αφγανός πολίτης αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που άκουσαν οι δημοσιογράφοι στο κέντρο της πόλης περί τις 02:30 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Πόλεμος Πακιστάν - Αφγανιστάν: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» ανέφερει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων.

Ο Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης, ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, καθώς και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλά Ταράρ, μέσω X.

Παράλληλα, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαίωσε ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας σε περιοχές του Αφγανιστάν.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.