Scream 7: Διαμαρτυρία στην πρεμιέρα, δύο χρόνια μετά την απόλυση της Barrera για «αντισημιτικά σχόλια»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεμιέρα της ταινίας «Scream 7» στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, δύο χρόνια μετά την απόλυση της Melissa Barrera.

Οι διαμαρτυρόμενοι, που βρέθηκαν έξω από τα στούντιο της Paramount Pictures στο Χόλιγουντ, κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «η Paramount έχει μαύρη λίστα με ηθοποιούς που κριτικάρουν το Ισραήλ» και «Cancel του Paramount+».

Δύο χρόνια πριν, η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Scream» (2022) και «Scream VI» (2023), Barrera, απομακρύνθηκε από το καστ του «Scream 7» τον Νοέμβριο του 2023, καθώς η εταιρεία παραγωγής Spyglass Media Group διαφώνησε με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Συγκεκριμένα, μέσω αναρτήσεών της είχε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη χώρα για «γενοκτονία και εθνοκάθαρση», ενώ είχε κοινοποιήσει και ανάρτηση του περιοδικού Jewish Currents σχετικά με τη «διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος για την ενίσχυση της ισραηλινής βιομηχανίας όπλων».

Η Spyglass Media Group προχώρησε στην απομάκρυνσή της, κρίνοντας ότι οι αναρτήσεις της ήταν αντισημιτικές.

Σε δηλώσεις του, ο σκηνοθέτης του «Scream 7», Kevin Williamson, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη διαμαρτυρία.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου συμβαίνουν πολλά κακά πράγματα και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να ακουστούν και να εκφράσουν τη γνώμη τους για όσα συμβαίνουν», δήλωσε ο Williamson στο Variety. «Τους συμπαθώ πολύ. Δεν ξέρω αν η ακύρωση του Paramount+ είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνουν».



Με πληροφορίες από Variety