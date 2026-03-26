Savannah Guthrie: Ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την εξαφάνιση της μητέρας της - «Λυπάμαι τόσο πολύ»

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της Savannah Guthrie σχετικά με την εξαφάνιση της μητέρας της Nancy μεταδόθηκε σε δύο μέρη στην εκπομπή «Today» του NBC.

Η Guthrie ανέφερε με δάκρυα στα μάτια την Πέμπτη ότι δεν μπορεί παρά να κατηγορεί τον εαυτό της.

Μετά τον αρχικό σοκ από την απαγωγή της μητέρας της — της οποίας η αναζήτηση ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου, αφού δεν εμφανίστηκε στη συνήθη κυριακάτικη λειτουργία της εκκλησίας — η Guthrie εξήγησε λεπτομερώς ότι συνειδητοποίησε ότι το κίνητρο του δράστη μπορεί να ήταν τα χρήματά της.

Κατηγορεί τον εαυτό της η Guthrie για την εξαφάνιση της μητέρας της

Θυμήθηκε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον αδελφό της, Camron, όπου τον ρώτησε: «Πιστεύεις ότι είναι εξαιτίας μου;».

«Είπε: 'Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά ναι, ίσως.' Αλλά το ήξερα αυτό», συνέχισε η Guthrie. «Ελπίζω όχι. Εννοώ, ακόμα δεν ξέρουμε. Ειλικρινά, δεν ξέρουμε τίποτα. Οπότε δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι η μαμά μου και κάποιος σκέφτηκε: 'Α, αυτή η κυρία έχει λεφτά, μπορούμε να βγάλουμε εύκολα λεφτά'. Εννοώ, αυτό θα είχε νόημα, αλλά δεν ξέρουμε».

Η Guthrie είπε ότι έχει αποδεχτεί ότι «πιθανώς» αυτό είναι το σενάριο, «το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το αντέξει κανείς».

«Να σκεφτώ ότι εγώ της το προκάλεσα, ότι είναι εξαιτίας μου», είπε η Guthrie, ξέσπασε σε δάκρυα. «Και απλά πρέπει να πω, λυπάμαι τόσο πολύ, μαμά. Λυπάμαι τόσο πολύ. Ζητώ συγγνώμη από την αδελφή μου και τον αδελφό μου και τα παιδιά μου και τον ανιψιό μου και τον κουνιάδο μου. Λυπάμαι τόσο πολύ. Αν φταίω εγώ, λυπάμαι τόσο πολύ».

Το «Today» ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Guthrie θα συμμετάσχει στην πρωινή εκπομπή για την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με την εξαφάνιση της μητέρας της. Η Guthrie βρίσκεται σε παρατεταμένη άδεια από τα καθήκοντά της ως παρουσιάστρια του «Today» εν μέσω αυτής της δοκιμασίας.

«Κάποιος πρέπει να κάνει το σωστό. Βρισκόμαστε σε αγωνία. Είναι αφόρητο», είπε η Guthrie σε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που κυκλοφόρησε νωρίτερα. «Και να σκεφτείς τι πέρασε. Ξυπνάω κάθε βράδυ στη μέση της νύχτας, κάθε βράδυ, και στο σκοτάδι φαντάζομαι τον τρόμο της. Είναι αδιανόητο, αλλά αυτές οι σκέψεις απαιτούν να γίνουν. Δεν θα κρύψω το πρόσωπό μου. Πρέπει να γυρίσει σπίτι τώρα».

Η εξαφάνιση της Nancy

Αφού η Nancy αναφέρθηκε ως αγνοούμενη την 1η Φεβρουαρίου, το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Pima χαρακτήρισε την εξαφάνισή της ως πιθανή απαγωγή, αφού εντόπισαν ανησυχητικά στοιχεία στο σπίτι της στο Tucson της Αριζόνα. Το FBI συμμετείχε στις έρευνες για την Nancy και πρόσφερε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό της. Η αμοιβή αυξήθηκε αργότερα σε 200.000 δολάρια και στη συνέχεια σε 1 εκατομμύριο δολάρια στις 24 Φεβρουαρίου.

Στις 10 Φεβρουαρίου, το FBI ανέκτησε βίντεο από μια κατεστραμμένη κάμερα κουδουνιού στο σπίτι της Nancy, το οποίο έδειχνε το μόνο πρόσωπο που ενδιαφέρει στην υπόθεση. Το βίντεο δείχνει «έναν άνδρα, ύψους περίπου 1,75-1,78 μ., με μέτριο σωματότυπο» να πλησιάζει την εξώπορτα της Nancy, οπλισμένος και φορώντας ένα σακίδιο πεζοπορίας. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, το FBI δήλωσε ότι είχε λάβει περισσότερες από 13.000 πληροφορίες σχετικά με τη Nancy, αλλά δεν είχε γίνει καμία σύλληψη.

Η Guthrie δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της ότι ένιωσε ανακούφιση μόλις δημοσιεύτηκαν τα βίντεο, καθώς αυτά έβαλαν τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας ότι κάποιος από την ίδια της την οικογένεια ήταν εμπλεκόμενος. «Χαίρομαι που ο κόσμος είδε τι ήρθε στην πόρτα μας», είπε, χαρακτηρίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν «αφόρητες».

«Είναι πόνος πάνω στον πόνο. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν καταλαβαίνω, δεν θα καταλάβω ποτέ», συνέχισε. «Κανείς δεν φρόντιζε τη μαμά μου καλύτερα από την αδελφή μου και τον κουνιάδο μου. Κανείς δεν προστάτευε τη μαμά μου περισσότερο από τον αδελφό μου. Την αγαπάμε και είναι το φως της ζωής μας, είναι η μητέρα της οικογένειας. Είναι ό,τι έχουμε».

Με πληροφορίες από Variety