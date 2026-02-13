Savannah Guthrie: Στα 100.000 δολάρια η αμοιβή για πληροφορίες σχετικές με την απαγωγή της μητέρας της

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση απαγωγής της 84χρονης Nancy Guthrie έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές, με το FBI να ανακοινώνει αύξηση της αμοιβής στα 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή/και στη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων.

H Nancy Guthrie, μητέρα της Αμερικανίδας παρουσιάστριας Savannah Guthrie, αγνοείται από τις 1 Φεβρουαρίου 2026 από την περιοχή του Tucson στην Αριζόνα.

Σύμφωνα με τις νεότερες επίσημες ενημερώσεις, το FBI έδωσε επικαιροποιημένη περιγραφή του υπόπτου που φαίνεται σε υλικό από κάμερα-κουδούνι (doorbell camera). Ο άνδρας περιγράφεται ως μέσου σωματότυπου, ύψους περίπου 1,75–1,78 μ., ενώ στο βίντεο εμφανίζεται να φορά μάσκα και γάντια, και να φέρει μαύρο σακίδιο Ozark Trail Hiker Pack 25 λίτρων - ένα στοιχείο-«κλειδί» που οι αρχές προβάλλουν δημόσια ώστε να αναγνωριστεί ευκολότερα από πολίτες.

Πολύτιμη η παραμικρή λεπτομέρεια

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων εντάσσεται σε προσπάθεια να «ξεκλειδώσουν» νέες μαρτυρίες, καθώς έχουν ήδη ληφθεί πάνω από 13.000 πληροφορίες - στοιχεία από το κοινό. Παρά τον μεγάλο όγκο κλήσεων και μηνυμάτων, οι αρχές δηλώνουν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ζητούν πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής για κρίσιμες ημερομηνίες γύρω από την εξαφάνιση.

Παράλληλα, στην υπόθεση έχουν αναφερθεί και ενδεχόμενες απαιτήσεις λύτρων, ωστόσο ορισμένες σχετικές αναφορές αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη ως προς την επιβεβαίωση/γνησιότητά τους από τις αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικές υπηρεσίες τονίζουν ότι προτεραιότητα παραμένει η συλλογή επαληθεύσιμων στοιχείων (βίντεο, μαρτυρίες, ίχνη) που θα οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της 84χρονης.

Η οικογένεια της Nancy Guthrie συνεχίζει τις δημόσιες εκκλήσεις, ζητώντας από όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με τις αρχές. Το FBI υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία - ακόμη και αν φαίνεται «ασήμαντη» - μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ειδικά εάν αφορά τον ύποπτο, το συγκεκριμένο σακίδιο, ή κινήσεις οχημάτων/προσώπων την περίοδο της εξαφάνισης.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian