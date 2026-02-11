Savannah Guthrie: Στη δημοσιότητα εικόνες με ένοπλο στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

Οι ομοσπονδιακές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την εξαφάνιση της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, όπου από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται ένα ένοπλο άτομο.

Η Nancy Guthrie, 84 ετών, συνεχίζει να αγνοείται από τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει δείξει κανένα ίχνος ζωής μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερίφη της κομητείας Πίμα, Pima County Sheriff's Department, οι εικόνες δείχνουν ένα άτομο με καπέλο που καλύπτει το πρόσωπό του και γάντια, το οποίο φαίνεται να έχει πειράξει την κάμερα στην εξώπορτα του σπιτιού της Nancy Guthrie το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε.

Savannah Guthrie: Η δήλωση του σερίφη για την εξαφάνιση

«Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, οι αρχές εντόπισαν νέες εικόνες που μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμες και δείχνουν ένα ένοπλο άτομο να φαίνεται πως παρεμβαίνει στην κάμερα της εξώπορτας της Nancy Guthrie το πρωί της εξαφάνισής της», ανέφερε ο σερίφης Κρις Νάνος σε δήλωσή του.

Η μητέρα της παρουσιάστριας εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, όπου ζούσε επί χρόνια, αφού η οικογένειά της την άφησε εκεί στις 9:48 μ.μ. το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι απήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνιση στις 12:15 μ.μ. της ίδιας ημέρας, όταν η 84χρονη δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία. Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τις αρχές να δηλώνουν από τις 3 Φεβρουαρίου ότι πιστεύουν πως η γυναίκα μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή της.

Στα σκαλιά του σπιτιού της βρέθηκαν ίχνη που μοιάζουν με αίμα, τα οποία οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ανήκουν στην ίδια.

Savannah Guthrie: Τα αιτήματα των απαγωγέων

Σύμφωνα με τις αρχές, άτομα που ενδέχεται να σχετίζονται με την απαγωγή απέστειλαν σημειώματα με αιτήματα λύτρων σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η Savannah Guthrie, 54 ετών, και τα δύο αδέλφια της απηύθυναν δραματική έκκληση μέσω βίντεο στο Instagram, ζητώντας από τους απαγωγείς απόδειξη ότι η μητέρα τους είναι ζωντανή.

Οι φερόμενοι απαγωγείς είχαν θέσει αρχικά προθεσμία έως τις 5 μ.μ. της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια δεύτερη προθεσμία έως τις 5 μ.μ. της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.

Στις 6 Φεβρουαρίου, το γραφείο του σερίφη και το FBI ανακοίνωσαν ότι ενημερώθηκαν για ένα «νέο μήνυμα» σχετικά με τη Νάνσι Γκάθρι, το οποίο στάλθηκε σε τοπικό μέσο του Τούσον. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν προέρχεται από το ίδιο άτομο ή τα ίδια άτομα που έστειλαν το πρώτο σημείωμα λύτρων.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Savannah Guthrie και τα αδέλφια της ανάρτησαν νέο βίντεο στο Instagram, λέγοντας: «Θα πληρώσουμε». Η παρουσιάστρια του Today βρίσκεται στην Αριζόνα μαζί με την οικογένειά της, περιμένοντας εξελίξεις για την τύχη της μητέρας τους.

Με πληροφορίες από The People