Savannah Guthrie: «Ποτέ δεν είναι αργά να κάνετε το σωστό» - Το νέο μήνυμα προς τους απαγωγείς της μητέρας της

Η Savannah Guthrie έστειλε νέο μήνυμα στους απαγωγείς της μητέρας της, Nancy Guthrie, μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο απόσπασμα, που αναρτήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια του Today προέτρεψε «όποιον την έχει ή ξέρει πού βρίσκεται» να εμφανιστεί.

«Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που πήραν τη μαμά μας. Και απλώς ήθελα να βγω και να πω ότι ελπίζουμε ακόμη. Και ακόμη πιστεύουμε», ακούγεται να λέει η 54χρονη παρουσιάστρια.

Απευθυνόμενη στους απαγωγείς της μητέρας της, συνέχισε: «Ήθελα να πω σε όποιον την έχει ή ξέρει πού βρίσκεται ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και ποτέ δεν είναι αργά να κάνετε το σωστό. Και εμείς είμαστε εδώ. Και πιστεύουμε. Και πιστεύουμε στην ουσιαστική καλοσύνη κάθε ανθρώπου.»

«Ποτέ δεν είναι αργά», κατέληξε στο συγκινητικό βίντεο, προσθέτοντας στη λεζάντα: «Φέρτε την σπίτι. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνετε το σωστό βήμα.»

Τα πιο πρόσφατα σχόλια της Savannah έρχονται λίγο αφού μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, που περιλάμβανε ένα βίντεο από τα παιδικά της χρόνια με τη μητέρα της. Στην ανάρτηση έγραψε: «Η υπέροχη μαμά μας. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ.»

Το νέο μήνυμα έρχεται καθώς οι έρευνες για τη Nancy Guthrie μπήκαν στη 12η ημέρα. Η Nancy εθεάθη τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου και η αναζήτηση ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Πίμα δήλωσε στο PEOPLE ότι η έρευνα «εξακολουθεί να βασίζεται» στην πεποίθηση «ότι η Nancy είναι ζωντανή».

Η Savannah Guthrie είχε προηγουμένως δημοσιεύσει υλικό και φωτογραφίες στα social media στις 10 Φεβρουαρίου, που έδειχναν ένοπλο άτομο στην πόρτα του σπιτιού της μητέρας της τη νύχτα που εξαφανίστηκε.

«Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Φέρτε την σπίτι», έγραψε η Savannah σε ανάρτηση μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών.

«Τις τελευταίες οκτώ ημέρες, το FBI και το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Πίμα συνεργάζονται στενά με συνεργάτες του ιδιωτικού τομέα για να συνεχίσουν να ανακτούν εικόνες ή βίντεο από το σπίτι της Nancy Guthrie που μπορεί να είχαν χαθεί, καταστραφεί ή ήταν μη προσβάσιμα για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης συσκευών καταγραφής», δήλωσε σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE η Brooke Brennan, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του FBI στο Φοίνιξ.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην έρευνα ήρθε την Κυριακή, όταν το FBI ανακοίνωσε ότι ένα γάντι με DNA που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της Nancy φαίνεται να συνδέεται με το άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο επιτήρησης από το σημείο της απαγωγής.

Το γάντι που ανακτήθηκε «φαίνεται να ταιριάζει» με τα γάντια που φορούσε το «ένοπλο άτομο» στο βίντεο που είχαν δημοσιεύσει προηγουμένως οι αρχές, δήλωσε εκπρόσωπος του FBI σε ανακοίνωση που εξασφάλισε το PEOPLE στις 15 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από People