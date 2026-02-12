Savannah Guthrie: Η μητέρα της αγνοείται για 10η ημέρα - Το βίντεο και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το κουδούνι της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, στο οποίο εμφανίζεται ένας άνδρας με μάσκα να πλησιάζει το σπίτι της την ημέρα της εξαφάνισής της.

Το γεγονός αυτό σημειώνεται σχεδόν δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης μητέρας της παρουσιάστριας, ενώ οι τοπικές Αρχές είχαν δηλώσει αρχικά ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Στο βίντεο φαίνεται ο ύποπτος να κρατά όπλο στην εξώπορτα του σπιτιού της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα. Η ανάκτηση αυτού του υλικού αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την υπόθεση και βοηθά τις Αρχές να προχωρήσουν στις έρευνες, ωστόσο παράλληλα, προκάλεσε ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η κάμερα της, η οποία ανήκει στο σύστημα Nest, ήταν αποσυνδεδεμένη τη νύχτα που εξαφανίστηκε και η ίδια δεν είχε ενεργή συνδρομή που θα εξασφάλιζε την αυτόματη αποθήκευση των βίντεο.

Ο διευθυντής του FBI, ανέφερε ότι το βίντεο ανακτήθηκε μέσω «backend systems», δηλαδή υπολειμματικών δεδομένων αποθηκευμένων στους διακομιστές, χωρίς να διευκρινίζει πώς έγινε η διαδικασία ή γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος.

Ειδικοί εξηγούν ότι η ανάκτηση τέτοιου υλικού μπορεί να είναι πολύπλοκη, ενώ οι κάμερες συνδεδεμένες στο διαδίκτυο αποθηκεύουν δεδομένα που σβήνονται αυτόματα μετά από λίγο. Η διαδικασία περιλαμβάνει τόσο τεχνικές αναλύσεις όσο και νομικές διαδικασίες, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την πρόσβαση στο υλικό.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ιδιωτικότητας, καθώς εταιρείες όπως η Google έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν και να μοιράζονται υλικό από κάμερες ακόμη και όταν οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι χρήστες δεν είναι πάντα πλήρως ενήμεροι για το πού καταλήγουν τα δεδομένα τους και ότι πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, όπως η χρήση συστημάτων που δεν αποθηκεύουν αυτόματα τα βίντεο στο cloud. Παράλληλα, η υπόθεση αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα των οικιακών καμερών για τις Αρχές, καθώς η τεχνολογία έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάκτηση κρίσιμων στοιχείων για την έρευνα.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζεται προσοχή και διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση τέτοιων δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Η υπόθεση της 84χρονης συνεχίζει να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η ανάκτηση του βίντεο θεωρείται κρίσιμη για την αναζήτησή της.

Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει σημαντικά ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σπίτια πολιτών, καθιστώντας σαφές ότι η τεχνολογία φέρνει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις.

