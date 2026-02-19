Savannah Guthrie: Η έρευνα για την απαγωγή της μητέρας της στρέφεται προς το Μεξικό

Αμερικανοί ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθαν σε επαφή με τις μεξικανικές αρχές σχετικά με την απαγωγή της Nancy Guthrie, μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας Savannah Guthrie, καθώς η αναζήτηση συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα.

Το γραφείο του σερίφη στην Αριζόνα και το FBI αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι επικοινώνησαν με τις αρχές πέρα από τα σύνορα για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της 84χρονης, όπως μεταδίδει το BBC.

Ωστόσο, η οικογένειά της επικοινώνησε με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στο Μεξικό που ασχολείται με τον εντοπισμό αγνοουμένων στην περιοχή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Οι ερευνητές έχουν διασταυρώσει περίπου 40.000 στοιχεία από τότε που η 84χρονη αναφέρθηκε ως αγνοούμενη αυτόν τον μήνα, αλλά παρά τις δημόσιες εκκλήσεις της κόρης της, δεν έχει προκύψει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό site TMZ ανέφερε την Τετάρτη ότι το FBI είχε επικοινωνήσει με τις αρχές στο Μεξικό, πιστεύοντας ότι υπήρχε πιθανότητα η Guthrie να είχε μεταφερθεί πέρα από τα σύνορα.

Το ABC News επικαλέστηκε πηγές από τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες το FBI είχε ενημερώσει τις μεξικανικές αρχές για την εξαφάνιση της Guthrie, αν και δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι είχε περάσει τα σύνορα. Ένας αξιωματούχος ασφαλείας του Μεξικού είπε στους New York Times ότι το FBI είχε επικοινωνήσει με αξιωματούχους στην πολιτεία Sonora, που συνορεύει με την Αριζόνα, για να ερευνήσουν μια υποτιθέμενη «αγορά» στην υπόθεση, αν και αυτή η πιθανή ένδειξη δεν οδήγησε σε αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το Fox News, είναι συνηθισμένη πρακτική οι ομοσπονδιακοί ερευνητές να μιλούν με τους μεξικανούς ομολόγους τους, ειδικά σε υποθέσεις τόσο κοντά στα σύνορα.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Searching Mothers of Sonora, αφιερωμένη στον εντοπισμό αγνοουμένων στην πολιτεία αυτή, συχνά σε υποθέσεις συνδεδεμένες με καρτέλ ναρκωτικών, επιβεβαίωσε στο CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, ότι μέλος της οικογένειας Guthrie ζήτησε τη βοήθειά τους στην αναζήτηση.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τις αρχές ότι η Guthrie απήχθη από εμπόρους ναρκωτικών.

Το TMZ ανέφερε επίσης ότι έλαβε νέο σημείωμα λύτρων μέσω email, απαιτώντας περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα. Το μέσο, που προηγουμένως είχε αναφέρει ότι είχε λάβει άλλο πιθανό σημείωμα λύτρων για τη Guthrie, δήλωσε ότι προώθησε το νέο email στο FBI.

Η Guthrie εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι της στο Tucson, Αριζόνα στις 31 Ιανουαρίου, όταν μέλος της οικογένειας την άφησε εκεί μετά από μια βραδιά στο σπίτι της κόρης της κοντά.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απήχθη τις πρώτες ώρες της 1ης Φεβρουαρίου. Οι αρχές λένε ότι τα μέλη της οικογένειάς της έχουν αποκλειστεί ως πιθανοί ύποπτοι.

Την Τρίτη, ο σερίφης της κομητείας Pima, Chris Nanos, είπε στο BBC ότι τα ίχνη DNA που ελήφθησαν από ένα γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της Guthrie δεν ταίριαζαν με κανένα δείγμα στη βάση δεδομένων του FBI.

Το γάντι φαινόταν να ταιριάζει με αυτά που φορούσε ένας μασκοφόρος άνδρας που καταγράφηκε σε κάμερες παρακολούθησης τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Guthrie. Ο σερίφης δήλωσε ότι είναι σίγουρος ότι θα τη βρουν, είτε χρειαστούν «10 μέρες, 10 μήνες ή και χειρότερα».

Ο Nanos πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Guthrie κρατείται κάπου κοντά στο σπίτι της.

