Savannah Guthrie: «Φέρτε την σπίτι» - Νέα έκκληση για τη μητέρα της μετά τη λήξη της προθεσμίας για λύτρα

Η φερόμενη προθεσμία για την καταβολή λύτρων με αντάλλαγμα την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της Savannah Guthrie έχει παρέλθει, με την παρουσιάστρια να απευθύνει νέα έκκληση για βοήθεια.

Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια απηύθυνε νέα έκκληση για βοήθεια, δηλώνοντας ότι η οικογένειά της βρίσκεται σε απόγνωση.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, είπε πως περνούν «τις πιο δύσκολες ώρες», καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα νέο για την τύχη της μητέρας της. Οι αρχές ανέφεραν ότι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας τη Δευτέρα το απόγευμα, δεν είχε εντοπιστεί κανένας ύποπτος.

«Θέλω απλώς να μοιραστώ μερικές σκέψεις, καθώς μπαίνουμε σε άλλη μία εβδομάδα αυτού του εφιάλτη. Την πήραν και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε ανθρώπους παντού, «ακόμη κι αν βρίσκεστε μακριά από το Τούσον», να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε στοιχεία για τη μητέρα της. «Αν δείτε κάτι, αν ακούσετε κάτι, αν υπάρχει οτιδήποτε που σας φαίνεται παράξενο, να το αναφέρετε στις αρχές», συμπλήρωσε.

Η 84χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, με επικρατέστερο σενάριο να απήχθη παρά τη θέλησή της.

Το FBI δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια και τους πιθανούς απαγωγείς. Παράλληλα, προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά ένα email με σημείωμα λύτρων που στάλθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ανέφερε τη Δευτέρα ως προθεσμία. Μια προηγούμενη προθεσμία για την πληρωμή λύτρων, τα οποία υποτίθεται ότι θα δίνονταν σε Bitcoin, είχε περάσει στις 5 Φεβρουαρίου χωρίς αποτέλεσμα.

Οι τοπικές αρχές και το FBI δηλώνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται κανονικά και παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση. Παράλληλα, καλούν το κοινό να επικοινωνήσει με τη γραμμή πληροφοριών του FBI αν γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από BBC