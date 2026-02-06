Savannah Guthrie: «Επικοινωνήστε μαζί μας» - Η έκκληση της παρουσιάστριας για την αγνοούμενη μητέρα της

Η 84χρονη μητέρα της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, εξακολουθεί να αγνοείται.

Η μητέρα της παρουσιάστριας του «Today» εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου και έκτοτε δεν υπάρχει κανένα ίχνος της, με τις Αρχές να δηλώνουν εξαρχής ότι στο σπίτι της υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκαν ίχνη αίματος που ανήκουν σε εκείνη και οι Αρχές θεωρούν πλέον πιθανό ότι πρόκειται για απαγωγή, ανησυχώντας ιδιαίτερα καθώς η 84χρονη έχει περιορισμένη κινητικότητα και ιατρικές ανάγκες.

Η Savannah Guthrie έχει αποσυρθεί προσωρινά από την παρουσίαση του «Today» και από την κάλυψη των Αγώνων του 2026, για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της. Μαζί με τα αδέλφια της, έχει απευθύνει δημόσιο μήνυμα στους δράστες, ζητώντας αποδείξεις ότι η μητέρα τους είναι ζωντανή.

Savannah Guthrie: «Πρέπει να ξέρουμε ότι έχετε τη μαμά μας»

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, οι Aρχές της Αριζόνα δηλώνουν ότι πιστεύουν πως «είναι ακόμα εκεί έξω», παρότι ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Ο σερίφης της κομητείας Pima, Chris Nanos, τόνισε ότι οι ερευνητές εργάζονται με την υπόθεση ότι η 84χρονη είναι ζωντανή και θα συνεχίσουν να σκέφτονται έτσι «μέχρι να την βρουν».

Την ίδια ώρα, το FBI ανακοίνωσε ότι εξετάζει δύο γράμματα λύτρων και ότι ήδη πραγματοποιήθηκε σύλληψη ενός ατόμου για ψευδές γράμμα. Την Πέμπτη το βράδυ, η οικογένεια της Nancy δημοσίευσε βίντεο, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον κρατά τη μητέρα τους να την επιστρέψει.

«Όποιος κρατά τη μητέρα μας, θέλουμε να επικοινωνήσει μαζί μας. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο να μιλήσουμε μαζί σας, αλλά πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι έχετε τη μαμά μας», ανέφερε ο γιος της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το Σάββατο το βράδυ η Nancy πήρε ένα Uber για να επισκεφθεί την κόρη της στην περιοχή του Tucson. Πέρασε το βράδυ παίζοντας παιχνίδια με τους συγγενείς της και στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι της. Την Κυριακή στις 01:47, η κάμερα στην πόρτα του σπιτιού της αποσυνδέθηκε και αφαιρέθηκε, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε κίνηση κοντά στο σπίτι χωρίς διαθέσιμο βίντεο.

Στις 02:28, η εφαρμογή του καρδιακού της ρυθμιστή αποσυνδέθηκε από το κινητό της και αργότερα, βρέθηκε αίμα στην αυλή της, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως δικό της.

Η οικογένεια ανησύχησε όταν η Nancy δεν πήγε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, όπως συνήθιζε, και ενημέρωσε τις αρχές. Το FBI προσφέρει το χρηματικό ποσό των 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών.

Παράλληλα, οι Aρχές εξετάζουν σοβαρά τα αιτήματα λύτρων, ενώ ο σερίφης ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα η απαγωγή να μην είχε οικονομικό κίνητρο.

Στο πρώτο βίντεο που δημοσιεύτηκε, η Savannah Guthrie απευθύνθηκε απευθείας στους απαγωγείς: «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε, αλλά χρειαζόμαστε να ξέρουμε χωρίς αμφιβολία ότι η μητέρα μας είναι ζωντανή». Μαζί με την αδελφή Annie και τον αδελφό Camron, η δημοσιογράφος τόνισε ότι η μητέρα τους ζει με συνεχή πόνο και δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακά της, τα οποία χρειάζεται για να επιβιώσει.

Με πληροφορίες από BBC