Savannah Guthrie: Δημοσιεύθηκαν τα σημειώματα των απαγωγέων της μητέρας της

Οι αστυνομικές αρχές της Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της Nancy Guthrie, μητέρα της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του NBC, Savannah Guthrie, έδωσαν στη δημοσιότητα δύο σημειώματα που φέρονται να έστειλαν οι απαγωγείς της.

Απώτερος σκοπός των αρχών της Αριζόνα είναι να αναγνωρίσει κάποιος τον τρόπο γραφής των απαγωγέων, και να βοηθήσει στον εντοπισμό τους.

Υπενθυμίζεται πως η Nancy Guthrie αγνοείται από τις 31 Ιανουαρίου, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της, κοντά στην πόλη Τούσον της Αριζόνα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απομακρύνθηκε από την κατοικία της παρά τη θέλησή της, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις ούτε έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο της απαγωγής.

Nearly six months after Nancy Guthrie disappeared from her home in the Catalina Foothills neighborhood of Tucson, Arizona, investigators released the full contents of two ransom notes in hopes of new leads that will bring investigators closer to her recovery.… pic.twitter.com/MGMOrwUY7b — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 31, 2026

Savannah Guthrie: Τι αναφέρουν τα σημειώματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δημοσιοποίησε την Παρασκευή τα δύο χειρόγραφα σημειώματα, επισημαίνοντας ότι παρουσιάζουν «διακριτά γλωσσικά χαρακτηριστικά» τα οποία ενδέχεται να αναγνωρίσει κάποιος από το περιβάλλον του συντάκτη.

«Ένας φίλος, συγγενής, συνάδελφος, συμμαθητής ή γνωστός ίσως αναγνωρίσει αυτά τα μοτίβα έκφρασης και διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του υπευθύνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Το πρώτο σημείωμα, που παραλήφθηκε στις 2 Φεβρουαρίου και θεωρείται από τους ερευνητές πιθανό να είναι αυθεντικό, απαιτούσε λύτρα ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin. Οι συντάκτες υποστήριζαν ότι η Nancy Guthrie ήταν ζωντανή, αλλά φοβισμένη, και προειδοποιούσαν πως, αν δεν καταβαλλόταν το ποσό μέχρι την προθεσμία, τα λύτρα θα αυξάνονταν στα 6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στη συνέχεια θα τη σκότωναν.

Στο τέλος του σημειώματος αναφερόταν ότι η γυναίκα φορούσε ένα λευκό «smart watch», το οποίο βρισκόταν στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι της, καθώς και ότι είχε καταστραφεί ο λευκός προβολέας στην πίσω αυλή του σπιτιού.

Τέσσερις ημέρες αργότερα έφτασε ένα δεύτερο σημείωμα, στο οποίο οι άγνωστοι ισχυρίζονταν ότι η 84χρονη πέθανε λίγο μετά την απαγωγή της, πιθανότατα από καρδιολογικό πρόβλημα.

"Hello Savannah, We have your mother Nancy."



Two ransom notes that appear to have been sent by Nancy Guthrie's kidnapper to a local news outlet shortly after her disappearance have been made public.



The Pima County Sheriff's office said they revealed "distinctive patterns of… pic.twitter.com/ffUTLBK6Ec — CBS News (@CBSNews) July 31, 2026

Ανεπιβεβαίωτο το σενάριο να είναι νεκρή η Nancy Guthrie

«Δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της υγείας της. Δεν είχαμε πρόθεση να τη βλάψουμε. Πέθανε λίγο μετά την απαγωγή της. Πιστεύουμε ότι η αιτία σχετιζόταν με την καρδιά της. Έχει ταφεί στη φύση. Τίποτα από όσα θα μπορούσατε να κάνετε δεν θα άλλαζε την κατάληξη. Ελπίζουμε η οικογένειά σας να βρει γαλήνη. Λυπούμαστε πραγματικά», ανέφερε το μήνυμα.

Οι αρχές τονίζουν ότι δεν έχουν επιβεβαιώσει πως η Νάνσι Γκάθρι είναι νεκρή και η έρευνα συνεχίζεται κανονικά.

Την ίδια ώρα, η Savannah Guthrie είχε απαντήσει δημόσια στους συντάκτες του δεύτερου σημειώματος στις 7 Φεβρουαρίου μέσω Instagram: «Λάβαμε το μήνυμά σας και το κατανοούμε. Σας παρακαλούμε να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας. Αυτό έχει ανεκτίμητη αξία για εμάς και θα πληρώσουμε».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δημοσίευσε νέο βίντεο, απευθύνοντας ακόμη μία έκκληση στους απαγωγείς να «κάνουν το σωστό» και να αποκαλύψουν πού βρίσκεται η μητέρα της.

Η υπόθεση παραμένει χωρίς πρόοδο. Οι ερευνητές έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός μασκοφόρου και οπλισμένου υπόπτου, ο οποίος καταγράφηκε να καλύπτει την κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του σπιτιού λίγο πριν από την εξαφάνιση της 84χρονης.

Επιπλέον, ένα γάντι που εντοπίστηκε στη γειτονιά δεν απέδωσε αξιοποιήσιμο γενετικό υλικό.

Με πληροφορίες από BBC

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