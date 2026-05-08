Savannah Guthrie: Βρέθηκε οστό στο σπίτι της αγνοούμενης μητέρας της

Ανθρώπινο οστό εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι της εξαφανισμένης μητέρας της Savannah Guthrie - Αμερικανίδας δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της εκπομπής «The Today Show».

Η 84χρονη Nancy Guthrie αγνοείται από τις 31 Ιανουαρίου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι απήχθη από το σπίτι της από έναν μασκοφόρο άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας έξω από την είσοδο της οικίας τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου.

Οι ερευνητές είχαν εντοπίσει νωρίτερα αίμα της 84χρονης έξω από το σπίτι, καθώς και «μικτό DNA» που εξακολουθεί να αναλύεται, προκειμένου να εντοπιστεί πιθανός ύποπτος. Το μικτό δείγμα περιέχει γενετικό υλικό από περισσότερα από ένα άτομα, γεγονός που δυσκολεύει την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προφίλ.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα ανέφεραν στο ABC News τον Απρίλιο ότι το FBI χρησιμοποιεί πιο προηγμένη τεχνολογία για την ανάλυση του δείγματος, το οποίο προήλθε από ιδιωτικό εργαστήριο στη Φλόριντα που συνεργάζεται με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Chris Nanos, δήλωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως γνωρίζουν το κίνητρο της υπόθεσης.

«Πιστεύουμε ότι ξέρουμε γιατί το έκανε αυτό [ο απαγωγέας] και πιστεύουμε ότι ήταν στοχευμένο, αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι», ανέφερε. «Θα ήταν ανεύθυνο να πούμε στον κόσμο “μην ανησυχείτε, δεν είστε στόχος”. Θα μπορούσατε να είστε. Μην θεωρείτε δεδομένο ότι είστε ασφαλείς».

Το FBI έχει προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της Nancy Guthrie ή σε σύλληψη στην υπόθεση. Η Savannah Guthrie και η οικογένειά της έχουν αυξήσει την αμοιβή στο 1 εκατομμύριο δολάρια και έχουν δωρίσει 500.000 δολάρια στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά.

Με πληροφορίες από People