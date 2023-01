«Σας ευχαριστώ»: 11 λακωνικές ομιλίες στα Όσκαρ -Από δύο έως 11 λέξεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα Όσκαρ 2023, με τους σταρς να ετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και όλοι ανυπομονούν να μάθουν σε ποια χέρια θα καταλήξουν τα χρυσά αγαλματίδια. Οι ομιλίες των νικητών ανέκαθεν ήταν μία από τις σημαντικές πτυχές της τελετής, με τους σταρς να ανεβαίνουν στην σκηνή και να μοιράζονται μερικές σκέψεις.

Ωστόσο, έχουν μόνο 45 δευτερόλεπτα για να το κάνουν.

Η μεγαλύτερη ομιλία στην ιστορία των Όσκαρ δόθηκε από την Γκριρ Γκάρσον στα 15α βραβεία Όσκαρ, αφού αναδείχθηκε «Καλύτερη Ηθοποιός» για το 1942 για το Mrs. Miniver. Η ομιλία της διήρκεσε σχεδόν έξι λεπτά. Λίγο μετά από αυτό, η Ακαδημία όρισε τα 45” ως τον καθορισμένο χρόνο για μια ομιλία.

Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που έχοντας τον χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια, λένε δυο λέξεις και αποχωρούν.

Όσκαρ: Οι 11 πιο λακωνικές ομιλίες στην ιστορία

Λίγο πριν την 95η τελετή των βραβείων Όσκαρ, ο Independent συγκέντρωσε τις πιο λακωνικές ομιλίες στην ιστορία.

Ρίτα Μορένο (West Side Story, 1962)

Η Μορένο ήταν σύντομη και γλυκιά όταν παρέλαβε το Όσκαρ B' Γυναικείου Ρόλου, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Θεέ μου! Σας αφήνω με αυτό!».

Το βραβείο της Μορένο ήταν ένα από τα 10 που πήρε το West Side Story εκείνο το βράδυ, μεταξύ των οποίων το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για τον συμπρωταγωνιστή της George Chakris.

Τζο Πέσι (Goodfellas, 1990)

Ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν σύντομος όταν παρέλαβε το βραβείο καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του ως «Tommy DeVito» στην εμβληματική γκανγκστερική ταινία του Μάρτιν Σκοτσέζε.

«Είναι προνόμιο για μένα. Σας ευχαριστώ», είπε. Ο λόγος του Πέσι φέρεται να ήταν τόσο σύντομος επειδή πίστευε ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει.

Τέιτουμ Ο' Νιλ (Paper Moon, 1974)

Το 1974, η O'Neal έγινε η νεότερη νικήτρια Όσκαρ όλων των εποχών - και παραμένει μέχρι σήμερα. Η 10χρονη ηθοποιός φορούσε σμόκιν όταν παρέλαβε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της στην ταινία Paper Moon. Ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη της ταινίας Πίτερ Μπογκντάνοβιτς και τον πατέρα της Ράιαν Ο' Νιλ πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

Πάτι Ντιουκ (The Miracle Worker, 1963)

Δείχνοντας συγκλονισμένη και συναισθηματικά φορτισμένη καθώς έπιανε το αγαλματίδιο για τον καλύτερο β' γυναικείο ρόλο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας The Miracle Worker είπε απλά: «Σας ευχαριστώ».

Άλφρεντ Χίτσκοκ (Τιμητικό Βραβείο Έρβιν Θάλμπεργκ, 1968)

Όταν ο σκηνοθέτης ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό του 1968, είπε μόνο τέσσερις λέξεις: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Μέχρι τότε, ο Χίτσκοκ είχε προταθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν, αλλά δεν είχε κερδίσει ούτε ένα βραβείο.

Γκλόρια Γκράχαμ (The Bad and the Beautiful, 1953)

Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ B' Γυναικείου Ρόλου και αφού είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ», έφυγε γρήγορα.

Ντιμίτρι Τιόμκιν

Εκείνη τη βραδιά, ο συνθέτης έλαβε δύο Όσκαρ ωστόσο, είπε μόνο μερικές λέξεις και στις δύο ομιλίες. Στο πρώτο βραβείο ανέφερε: «Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ», ενώ στη δεύτερη νίκη του ανέφερε: «Αισθάνομαι σαν μητέρα υπέροχων διδύμων».

Λούι Ψυχογιός (The Cove, 2009)

Μετά την απονομή του βραβείου για το καλύτερο ντοκιμαντέρ, ο Λούι Ψυχογιός πρόλαβε να πει μόνο «Σας ευχαριστώ», πριν τον διακόψει η μουσική. Αυτό συνέβη, επειδή ο παραγωγός Φίσερ Στίβενς είχε πάρει όλο τον χρόνο με τη δική του ομιλία. Ο Ψυχογιός δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο με την ομιλία που θα έβγαζε στα Όσκαρ αν του είχε δοθεί περισσότερος χρόνος.

Μπίλι Γουάιλντερ (The Apartment, 1961)

Παρόλο που έλαβε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης Ταινίας για το «The Apartment», ο σκηνοθέτης παρέμεινε λακωνικός. Όταν η Τζίνα Λολομπριγκίτα του παρέδωσε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί επιλεκτικοί άνθρωποι. Σας ευχαριστώ».

Γουίλιαμ Χόλντεν (Stalag 17, 1954)

Όταν παρέλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, ο Χόλντεν ανέφερε: «Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ».

Ντέλμπερτ Μαν, (Marty, 1956)

Ο σκηνοθέτης παρέλαβε το πρώτο και μοναδικό του Όσκαρ εκείνο το βράδυ, δηλώνοντας: «Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ».