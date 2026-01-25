Σαρώνει τις ΗΠΑ η κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις και πολικό ψύχος - Ακυρώθηκαν πάνω από 10.000 πτήσεις

Μια ιστορική χειμερινή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράωρα στις ΗΠΑ, με ένα τεράστιο κύμα χιονιού, παγετού και πολικών θερμοκρασιών να σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναλυτικότερα, από τις Μεγάλες Πεδιάδες έως την ανατολική ακτή, ένα επικίνδυνα ψυχρό μέτωπο έχει δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ρεύματος, ενώ έχει θέσει πάνω από 140 εκατομμύρια ανθρώπους υπό προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι στιγμής η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ακυρώσεις σε περισσότερες από 10.000 πτήσεις, οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες, ενώ οι μετακινήσεις παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναλυτικότερα, σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων του Τέξας, της Οκλαχόμα και του Τενεσί, ο πάγος και η χιονόπτωση έχουν προκαλέσει δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους, κατεστραμμένα δέντρα και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, με πάνω από 130.000 νοικοκυριά να έχουν ήδη μείνει χωρίς ρεύμα.

Επιπλέον, χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε περαιτέρω αλλαγές δρομολογίων εν μέσω του κύματος παγετού.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για πυκνές χιονοπτώσεις, πάγο και παγετό, με τις αναμενόμενες συσσωρεύσεις χιονιού να φτάνουν ακόμα και πάνω από 30 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει μερικά από αυτά τα φαινόμενα «καταστροφικά» για τις υποδομές και προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, πολλές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους, αποφεύγοντας τις μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Σε μερικά μέρη του βορρά, οι θερμοκρασίες έχουν πέσει σε πολύ κάτω του μηδενός επίπεδα, με έντονο παγετό που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την υγεία και την οδήγηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν επίσης ότι, ακόμη και μετά το πέρας της κύριας φάσης της κακοκαιρίας, το πολικό ψύχος θα παραμείνει για μέρες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από Guardian / Reuters