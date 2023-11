Σάρον Στόουν: Πρώην επικεφαλής της Sony Pictures έβγαλε το πέος του μπροστά στο πρόσωπό μου

Η Σάρον Στόουν δήλωσε ότι πρώην επικεφαλής της Sony Pictures έβγαλε το πέος του, μπροστά στο πρόσωπό της, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο γραφείο του, τη δεκαετία του ‘80.

Μάλιστα, η Σάρον Στόουν- που δεν κατονόμασε το στέλεχος αυτό- σημείωσε ότι αν είχε καταγγείλει τότε το περιστατικό, η Sony Pictures δεν θα την προσλάμβανε ποτέ ξανά.

Παράλληλα, η ηθοποιός σημείωσε ότι αυτή «δεν ήταν η τελευταία» από τις «πολλές περίεργες εμπειρίες» που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της. Μιλώντας στο podcast της Κέλι Ρίπα, η Σάρον Στόουν περιέγραψε πως όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες, την κάλεσαν στο γραφείο πρώην «επικεφαλής της Sony».

Το εν λόγω στέλεχος, σύμφωνα με την ηθοποιό, της είπε: «Είναι αλήθεια αυτά που λένε για εσένα και είσαι η πιο υπέροχη. Δεν έχουμε δει καμία σαν εσένα εδώ και δεκαετίες. Όλοι μιλούν για σένα. Είσαι τόσο έξυπνη, όμορφη και αυτά τα μαλλιά...».

«Μετά, ήρθε ακριβώς μπροστά μου και είπε “αλλά πρώτα...”. Και έβγαλε το πέος του ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό μου», είπε η ηθοποιός.

Σάρον Στόουν: Η Sony δεν θα με προσλάμβανε ποτέ ξανά

Η Σάρον Στόουν περιέγραψε ότι την έπιασε υστερία και το στέλεχος έκανε πίσω και έφυγε από μία πόρτα που ήταν πίσω από το γραφείο του. Στη συνέχεια, η γραμματέας του συνόδευσε την ηθοποιό έξω από το γραφείο.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσα να πω αυτή την ιστορία νωρίτερα», τόνισε η Σάρον Στόουν. «Η Sony δεν θα με προσλάμβανε ποτέ ξανά», αν το έλεγε τότε.

Όταν προωθούσε τα απομνημονεύματά της το 2021, η Στόουν είχε πει ότι ένιωθε πίεση για να αποκαλύψει αν είχε βιώσει σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ. Το βιβλίο της- με τίτλο The Beauty of Living Twice- είχε βγει λίγα χρόνια αφότου το κίνημα #MeToo αποκάλυψε τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση στη βιομηχανία του θεάματος.

Με πληροφορίες από ΒΒC

-Εάν είστε επιζώσα βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή trafficking ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο sos15900@isotita.gr