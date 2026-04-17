Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Centrepoint ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη συνεργασία της με τη χήρα Ozzy Osbourne, Sharon, μετά τη δημόσια στήριξή της σε συγκέντρωση που διοργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Tommy Robinson.

Η Osbourne άφησε να εννοηθεί ότι θα συμμετάσχει στη διαδήλωση στο Λονδίνο, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση με το σχόλιο «θα τα πούμε στην πορεία». Η κινητοποίηση προωθείται από τον Robinson, κατά κόσμον Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον, ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλέσει σε συμμετοχή στο λεγόμενο «unite the kingdom».

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι κινητοποιήσεις που οργανώνει προκαλούν συχνά έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Centrepoint τόνισε ότι «τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν συνάδουν με τις αξίες μας». Η οργάνωση υπογράμμισε ότι στηρίζει νέους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή εθνοτικής ταυτότητας και ότι η κοινωνία πρέπει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες χωρίς φόβο και αποκλεισμούς.

Η φιλανθρωπική οργάνωση διευκρίνισε επίσης ότι η Osbourne δεν αποτελεί μόνιμη πρέσβειρα, αλλά είχε συνεργαστεί πρόσφατα στο πλαίσιο καμπάνιας συγκέντρωσης πόρων μέσω της πλατφόρμας Omaze. «Δεν υπάρχει πρόθεση συνέχισης της συνεργασίας στο μέλλον», ανέφερε.

Η στήριξη της Όσμπορν έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τον Ρόμπινσον, ο οποίος την προέβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η προηγούμενη συγκέντρωση «unite the kingdom», τον Σεπτέμβριο, συγκέντρωσε πάνω από 100.000 άτομα και θεωρείται η μεγαλύτερη ακροδεξιά κινητοποίηση του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν ομιλητές που συνδέονται με ακραίους χώρους, ενώ παρέμβαση έκανε εξ αποστάσεως και ο Elon Musk, προκαλώντας αντιδράσεις από την κυβέρνηση για τη χρήση «επικίνδυνης και εμπρηστικής ρητορικής».

«Είτε επιλέξετε τη βία είτε όχι, η βία έρχεται προς το μέρος σας. Ή θα αντιδράσετε ή θα πεθάνετε — αυτή είναι η αλήθεια, νομίζω», είχε πει ο Μασκ στο πλήθος.

Η φετινή συγκέντρωση έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η Metropolitan Police κατηγορείται ότι αντιμετωπίζει ευνοϊκά τη συγκεκριμένη διαδήλωση σε σχέση με φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί την ίδια ημέρα. Η αστυνομία απάντησε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση ζητήματα ασφάλειας και όχι πολιτικές τοποθετήσεις.

Η Osbourne δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια τις αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από Guardian