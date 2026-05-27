Σαρκοζί: «Δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη σας» - Αντιμέτωπος με 7 χρόνια κάθειρξη για την «υπόθεση Καντάφι»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, τοποθετήθηε σήμερα (27/5) κατά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας δίκης, που αφορά την εικαζόμενη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη.

Σε βάρος του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί, έχει ζητηθεί ποινή κάθειρξης επτά ετών, όπως περιγράφουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την τελευταία ημέρα της δίκης του σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας το 2007, ο Νικολά Σαρκοζί μίλησε για περίπου δέκα λεπτά, διαβεβαιώνοντας πως «δεν πρόδωσε την εμπιστοσύνη του γαλλικού λαού». Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν (Christophe Ingrain), είχε καταγγείλει την υπόθεση κατά την αγόρευσή του, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «γκροτέσκα σκευωρία».

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική αρχή έχει προτείνει ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον Νικολά Σαρκοζί. Το Εφετείο του Παρισιού αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του στις 30 Νοεμβρίου.

Νικολά Σαρκοζί: Το χρονικό της δίκης για την «υπόθεση Καντάφι»

Η υπόθεση της «Λιβυκής χρηματοδότησης» συνιστά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, «την πιο σοβαρή και πολύπλοκη δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει ο Νικολά Σαρκοζί, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας της Γαλλίας και τις σχέσεις της με ένα δικτατορικό καθεστώς».

Ως προς το χρονικό και τις κατηγορίες, οι γαλλικές δικαστικές αρχές κατηγορούν τον Νικολά Σαρκοζί και την ομάδα του ότι το 2007 προχώρησαν σε ένα μυστικό «σύμφωνο διαφθοράς» με το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Λιβύη διοχέτευσε εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει κρυφά την προεδρική εκστρατεία που τελικά έφερε τον Σαρκοζί στην εξουσία.

Ως αντάλλαγμα για τα χρήματα αυτά, ο Νικολά Σαρκοζί φέρεται να υποσχέθηκε τη διπλωματική στήριξη της Γαλλίας για τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Τρίπολης, καθώς και ανταλλάγματα που αφορούσαν δικαστικές διευκολύνσεις σε πρόσωπα του λιβυκού καθεστώτος.

Νικολά Σαρκοζί: Ένοχος στην πρώτη δίκη

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον Νικολά Σαρκοζί ένοχο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν και το δικαστήριο σημείωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει με απόλυτη ακρίβεια την τελική διαδρομή όλων των πληρωμών, έκρινε ότι η ύπαρξη του σχεδίου και της συνωμοσίας ήταν επαρκής για την καταδίκη του.

Τού επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας που οδηγήθηκε πραγματικά στη φυλακή, καθώς κρατήθηκε για 20 ημέρες στις φυλακές La Santé του Παρισιού προτού αφεθεί ελεύθερος υπό όρους εν αναμονή του Εφετείου.

Όσον αφορά στο Εφετείο, η διαδικασία ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται σήμερα. Αυτή τη φορά, οι εισαγγελικές αρχές εμφανίστηκαν ακόμα πιο σκληρές, ζητώντας 7 χρόνια κάθειρξη. Οι κατηγορίες που επανεξετάστηκαν στο Εφετείο περιλαμβάνουν την παθητική διαφθορά, την παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την αποδοχή και απόκρυψη προϊόντων υπεξαίρεσης λιβυκών δημοσίων πόρων.

Μαζί με τον πρώην Γάλλο πρόεδρο δικάζονται ακόμα εννέα άτομα, ανάμεσα στα οποία δύο από τους στενότερους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Πρόκειται για τους Κλοντ Γκεάν, Μπρίς Ορτεφέ και Αλεξάντρ Τζουρί.

Με πληροφορίες από BFMTV