Σάρα Πόλσον: «Έδινα στον Πέδρο Πασκάλ το μεροκάματό μου για να έχει χρήματα να φάει»

Η σχέση της Σάρα Πόλσον και του Πέδρο Πασκάλ μετρά 30 χρόνια.

Η Σάρα Πόλσον και ο Πέδρο Πασκάλ γνωρίστηκαν το 1993 όταν εκείνος ήρθε στη Νέα Υόρκη ως φοιτητής του Tisch School of the Arts και έκτοτε έγιναν οι καλύτεροι φίλοι.

Τόσο πολύ που η Σάρα Πόλσον, όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει στο παρελθόν, του έδινε χρήματα για να τρώει.

Ο Πέδρο Πασκάλ αποκάλυψε ότι κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, η Σάρα Πόλσον τον στήριζε οικονομικά ενώ αυτός προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα και να κάνει καριέρα.

Μερικές φορές, μάλιστα έδινε στον Πασκάλ τα χρήματα που έβγαζε από τις σειρές που έπαιζε για να μπορέσει να έχει χρήματα για να φάει. «Πηγαίναμε να δούμε ταινίες και χανόμασταν μέσα σε αυτές» είπε η Σάρα Πόλσον. «Νομίζω ότι υπήρχαν πράγματα από τα οποία θέλαμε να ξεφύγουμε πνευματικά, συναισθηματικά» πρόσθεσε η Σάρα Πόλσον.

Μετά το κολέγιο, ο Πασκάλ μετακόμισε στον Λος Άντζελες και προσπάθησε να γίνει εκεί ηθοποιός. Εργάστηκε στις τηλεοπτικές παραγωγές «Buffy the Vampire Slayer», «Touched by an Angel» και «Undressed» αλλά τα χρήματα που έβγαλε δεν ήταν αρκετά για να πληρώσει τους λογαριασμούς του έτσι επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και προσπάθησε ξανά στις αρχές του 2000.

«Μίλησε για αυτό δημόσια, αλλά υπήρχαν φορές που του έδινα το μεροκάματό μου από μια δουλειά για να έχει χρήματα να φάει», είπε η Πόλσον στο Esquire.

«Πέθανα τόσες πολλές φορές», είπε περιγράφοντας την δύσκολη κατάσταση που πέρασε τότε, ο Πασκάλ. «Το όνειρό μου ήταν ότι αν δεν είχα κάποια σημαντική δουλειά μέχρι τα 29 μου χρόνια, τότε θα τελείωνε (η υποκριτική). Και έτσι επαναπροσάρμοζα συνεχώς το τι σήμαινε για μένα να έχω αυτή τη δέσμευση στη ζωή μου γι' αυτό το επάγγελμα και να εγκαταλείψω την ιδέα αυτή. Υπήρχαν τόσοι πολλοί καλοί λόγοι για να διώξω αυτή την αυταπάτη» παραδέχθηκε.

«Όλοι όμως θέλουν πλέον κάτι από τον Πασκάλ» λέει τώρα η Σάρα Πόλσον. Με δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους στο «The Last of Us» και «The Mandalorian» και με την ταινία μικρού μήκους του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ Καννών τον επόμενο μήνα, ο Πέδρο Πασκάλ είναι από τα πιο hot ονόματα πλέον στο Χόλιγουντ.

«Απλά θέλεις να πετύχει», είπε η Σάρα Πόλσον. «Και αυτό για μένα, πιστεύω ότι είναι το σημάδι ενός μεγάλου αστέρα του κινηματογράφου. Είναι έτοιμος να πάρει τα ηνία από τα παιδιά που έπαιζαν σε ρομαντικές κωμωδίες του παρελθόντος, όπως ο Μπρους Γουίλις και ο Μελ Γκίμπσον. Μπορεί να είναι όλα αυτά. Ας κάνουμε ένα remake το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» αλλά με τον Πέδρο Πασκάλ. Διασκευάστε όλες τις ταινίες από το «Φονικό Όπλο» με τον Πέδρο Πασκάλ» είπε στηρίζοντας τον φίλο της.

Με πληροφορίες του Variety/Esquire