Σάρα Νετανιάχου: Αντιδράσεις στο Ισραήλ για το αίτημά της να έχει ισόβια προστασία από τη Σιν Μπετ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει -σε πολιτικούς κύκλους και μη- στο Ισραήλ η αποκάλυψη ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα Νετανιάχου, ζήτησε να της παρέχεται προσωπική προστασία από τη Σιν Μπετ για το υπόλοιπο της ζωής της.

Την πρόταση της Σάρα Νετανιάχου επέκρινε δημόσια ο πρώην αξιωματούχος της Σιν Μπετ και πρώην συντονιστής για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, Γιαρόν Μπλουμ, μετά τη γνωστοποίηση της θετικής εισήγησης του επικεφαλής της υπηρεσίας, Νταβίντ Ζίνι.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Μπλουμ χαρακτήρισε την ιδέα παροχής προστασίας για είκοσι χρόνια ή και εφ’ όρου ζωής «άσχετη, μη σοβαρή και σχεδόν παραληρηματική», ανεξάρτητα από το ποιο είναι το πρόσωπο που αφορά.

Report: Shin Bet chief David Zini has accepted Prime Minister Benjamin Netanyahu’s request to grant Sara Netanyahu lifelong security, with protection also expected for sons Yair and Avner.https://t.co/X4xLUSjHIr — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 15, 2026

Σάρα Νετανιάχου: Κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην υπουργική επιτροπή που εξετάζει το θέμα και στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γιαρίβ Λεβίν, ο Ισραέλ Κατς, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Γιοάβ Κις.

Όπως είπε, αμφισβητεί κατά πόσο τα μέλη της διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία σε ζητήματα ασφαλείας και προστασίας υψηλών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της Σιν Μπετ υπέκυψε στις πιέσεις προτείνοντας ισόβια προστασία.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι οι αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής δεν μπορούν να προσβληθούν, παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντικές συνέπειες.

🔵 İsrail basını: Şin Bet Başkanı, Sara Netanyahu’ya ömür boyu koruma verilmesini tavsiye etti



İsrail basınında yer alan habere göre, Şin Bet (İç İstihbarat Teşkilatı) Başkanı David Zini, Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’ya ömür boyu devlet koruması sağlanmasını tavsiye etti



📌… — קול ישראל / İsrail'den Haberler (@kolisraelmedia) July 16, 2026

Οι απειλές στην οικογένεια Νετανιάχου

Ωστόσο, ο Μπλουμ αναγνώρισε πως σήμερα υπάρχουν πραγματικές απειλές εναντίον της οικογένειας Νετανιάχου, τόσο από το Ιράν και συμμάχους του όσο και από εξτρεμιστικές οργανώσεις, σημειώνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η αυξημένη προστασία μπορεί να δικαιολογείται. Τόνισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να παρέχεται εφ’ όρου ζωής.

Όπως εξήγησε, η προσωπική προστασία δεν αφορά μόνο σωματοφύλακες, αλλά περιλαμβάνει οδηγό, ειδικό όχημα και ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ειδική μονάδα «730» της Σιν Μπετ είναι αρμόδια για την προστασία επτά κορυφαίων πολιτειακών αξιωματούχων του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της χώρας, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί προστατεύονται από ξεχωριστή μονάδα που υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Με πληροφορίες από N12