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Σάρα Νετανιάχου: Αντιδράσεις στο Ισραήλ για το αίτημά της να έχει ισόβια προστασία από τη Σιν Μπετ

Η Σάρα Νετανιάχου επιθυμεί εφ' όρου ζωής προσωπική προστασία από τη Σιν Μπετ

The LiFO team
The LiFO team
ΣΑΡΑ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΙΝ ΜΠΕΤ Facebook Twitter
Η Σάρα Νετανιάχου / Φωτ.: EPA
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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει -σε πολιτικούς κύκλους και μη- στο Ισραήλ η αποκάλυψη ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα Νετανιάχου, ζήτησε να της παρέχεται προσωπική προστασία από τη Σιν Μπετ για το υπόλοιπο της ζωής της.

Την πρόταση της Σάρα Νετανιάχου επέκρινε δημόσια ο πρώην αξιωματούχος της Σιν Μπετ και πρώην συντονιστής για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, Γιαρόν Μπλουμ, μετά τη γνωστοποίηση της θετικής εισήγησης του επικεφαλής της υπηρεσίας, Νταβίντ Ζίνι.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Μπλουμ χαρακτήρισε την ιδέα παροχής προστασίας για είκοσι χρόνια ή και εφ’ όρου ζωής «άσχετη, μη σοβαρή και σχεδόν παραληρηματική», ανεξάρτητα από το ποιο είναι το πρόσωπο που αφορά.

Σάρα Νετανιάχου: Κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην υπουργική επιτροπή που εξετάζει το θέμα και στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γιαρίβ Λεβίν, ο Ισραέλ Κατς, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Γιοάβ Κις.

Όπως είπε, αμφισβητεί κατά πόσο τα μέλη της διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία σε ζητήματα ασφαλείας και προστασίας υψηλών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της Σιν Μπετ υπέκυψε στις πιέσεις προτείνοντας ισόβια προστασία.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι οι αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής δεν μπορούν να προσβληθούν, παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντικές συνέπειες.

Οι απειλές στην οικογένεια Νετανιάχου

Ωστόσο, ο Μπλουμ αναγνώρισε πως σήμερα υπάρχουν πραγματικές απειλές εναντίον της οικογένειας Νετανιάχου, τόσο από το Ιράν και συμμάχους του όσο και από εξτρεμιστικές οργανώσεις, σημειώνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η αυξημένη προστασία μπορεί να δικαιολογείται. Τόνισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να παρέχεται εφ’ όρου ζωής.

Όπως εξήγησε, η προσωπική προστασία δεν αφορά μόνο σωματοφύλακες, αλλά περιλαμβάνει οδηγό, ειδικό όχημα και ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ειδική μονάδα «730» της Σιν Μπετ είναι αρμόδια για την προστασία επτά κορυφαίων πολιτειακών αξιωματούχων του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της χώρας, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί προστατεύονται από ξεχωριστή μονάδα που υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Με πληροφορίες από N12

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