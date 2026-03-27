Σάρα Φέργκιουσον: Προθεσμία δύο εβδομάδων ώστε να καταθέσει για τις σχέσεις με Έπσταϊν - Άντριου

Η πρώην Δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, δέχεται άμεση πίεση να καταθέσει σχετικά με τις «στενές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις» της με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με επιστολή που έφερε στο φως της δημοσιότητας το BBC, ο Δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ ζητά από την πρώην σύζυγο του Άντριου να παράσχει πληροφορίες στην κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση τόσο για τις σχέσεις της ίδιας όσο και του αδελφού του βασιλιά Καρόλου με τον Έπσταϊν.

Η επιστολή, που στάλθηκε την Πέμπτη και έθεσε προθεσμία δύο εβδομάδων για απάντηση, αναφέρεται σε πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να δείχνει τις στενές δεσμεύσεις της με τον Έπσταϊν.

Ο βουλευτής στην επιστολή, τονίζει ότι η συνεργασία της με την επιτροπή είναι απαραίτητη για τη δικαιοσύνη προς τα θύματα και τη διαφάνεια για το κοινό.

Αντίδραση και πίεση από τις οικογένειες των θυμάτων του Έπσταϊν

Η επιστολή περιλαμβάνει αναφορές σε emails όπου η Σάρα Φέργκιουσον τον περιγράφει ως «θρύλο» μετά την καταδίκη του το 2008, καθώς και σε αιτήματα οικονομικής βοήθειας από τον ίδιο.

Επίσης ζητάται να μοιραστεί τυχόν πληροφορίες για τον πρώην σύζυγό της, και τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της δεν έχουν σχολιάσει, ενώ ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με τον Έπσταϊν.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι η Φέργκιουσον κατέχει κρίσιμες πληροφορίες και πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, ενώ παράλληλα, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ζητά η πρώην Δούκισσα να ταξιδέψει άμεσα στις ΗΠΑ για να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Με πληροφορίες από BBC