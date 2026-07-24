Σάρα Φέργκιουσον: Έκλεισε ο φιλανθρωπικός οργανισμός της λόγω των σχέσεων της με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Σάρα Φέργκιουσον, το «Sarah's Trust», έχει κλείσει επίσημα και εμφανίζεται ως «διαγραμμένος» στο δημόσιο μητρώο φιλανθρωπικών οργανισμών.

Ο οργανισμός είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα παύσει τη λειτουργία του «για το άμεσο μέλλον», λίγες ημέρες αφότου ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλία της πρώην δούκισσας του Γιορκ με τον αποθανόντα εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεταξύ των περισσότερων από τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) νωρίτερα φέτος, υπήρχαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνεται να αποδεικνύουν ότι η Φέργκιουσον ήταν σε επαφή με τον Έπσταϊν, ενώ αυτός βρισκόταν στη φυλακή για προσέλκυση ανηλίκου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η αναφορά ονόματος στα έγγραφα δεν συνιστά ένδειξη παράβασης.

Τίτλοι τέλους για τη φιλανθρωπική οργάνωση της Σάρα Φέργκιουσον

Το «Sarah's Trust», που ιδρύθηκε το 2020, «αφιερώθηκε στην υποστήριξη του έργου που πραγματοποιείται στην πρώτη γραμμή και σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής κρίσης, της κρίσης της πείνας και των ζητημάτων που διαιωνίζουν τους κύκλους της ακραίας φτώχειας», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Τον Φεβρουάριο, ένας εκπρόσωπος του ιδρύματος δήλωσε ότι η απόφαση για το κλείσιμο ελήφθη μετά από «μερικούς μήνες» συζητήσεων.

Το ίδρυμα δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την απόφασή του για το κλείσιμο εκείνη την εποχή.

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Η μαζική διαρροή εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα φέτος υποδήλωνε ότι η Φέργκιουσον είχε στενότερες σχέσεις με τον Έπσταϊν από ό,τι είχε αρχικά θεωρηθεί.

Στα αρχεία, η Φέργκιουσον εμφανίζεται το 2009 να εκθειάζει τον Έπσταϊν ως «τον αδελφό που πάντα επιθυμούσα».

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υποδηλώνουν επίσης ότι πήρε μαζί τις κόρες της για γεύμα μαζί του στο Μαϊάμι, λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Οι εκπρόσωποι της Φέργκιουσον δεν έχουν απαντήσει σε προηγούμενα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τα έγγραφα.

Η πρώην δούκισσα έχει ήδη αποβληθεί από πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις λόγω των δεσμών της με τον Έπσταϊν.

Τον Οκτώβριο, έχασε τον τίτλο της δούκισσας όταν ο πρώην σύζυγός της, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, παραιτήθηκε από τον τίτλο του δούκα του Γιορκ λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν, ενώ αναγκάστηκε επίσης να εγκαταλείψει την έπαυλη του στο Ουίνδσορ, το «Royal Lodge», όπου το ζευγάρι ζούσε μαζί, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει το 1996.

Με πληροφορίες από BBC

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