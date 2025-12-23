Σαουδική Αραβία: Στα λευκά «ντύθηκαν» επαρχίες και βουνά στα βορειοδυτικά της χώρας

Νέα χιονόπτωση σημειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, αυτή τη φορά στα βορειοδυτικά της χώρας.

Το χιόνι σε τμήματα της επαρχίας Ταμπούκ και στα όρη Τροτζένα (Trojena Mountains) μετέτρεψε τις περιοχές αυτές σε έναν απρόσμενο χειμερινό προορισμό, παρακινώντας κατοίκους και επισκέπτες να βγουν έξω για να κάνουν σκι, να παίξουν στο χιόνι και να απαθανατίσουν τα σπάνια παγωμένα τοπία.

Τα υψίπεδα της Τροτζένα καλύφθηκαν από ένα λευκό «πέπλο», μεταμορφώνοντας τις τραχιές βουνοκορφές σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό σκηνικό.

Επισκέπτες ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας το χιόνι να στρώνεται στις βραχώδεις πλαγιές, ενώ το σπάνιο χιονισμένο θέαμα προσέλκυσε πλήθη.

Χιόνι κάλυψε επίσης τα ορεινά της επαρχίας Ταμπούκ, με ντόπιους και τουρίστες να βγαίνουν στην ύπαιθρο για να παρακολουθήσουν από κοντά το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο.

Φωτογραφία: Χ

Φωτογραφία: Χ

Φωτογραφία: Χ

Πολλοί επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε χώρους αναψυχής στις κορυφές των βουνών, τραβώντας φωτογραφίες και απολαμβάνοντας τις χειμερινές συνθήκες.

Το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA) κατέγραψε τη χαρά στα πρόσωπα όσων εξερευνούσαν τις χιονισμένες κορυφές.

Παράλληλα, βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν viral, ανάμεσά τους και μία που δείχνει καμήλες να στέκονται στη χιονισμένη έρημο κάτω από σκοτεινά σύννεφα — ένα εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα για το βασίλειο.

Με πληροφορίες από Gulf News