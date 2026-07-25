Σαουδική Αραβία: Νέα κατάρριψη drone από τους ελληνικούς Patriot

Σε μία νέα κατάρριψη drone UAV το οποίο προερχόταν από την Υεμένη, προχώρησε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), μετά την αναχαίτιση drone και βαλλιστικών πυραύλων.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση «Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:05 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη».

Ακόμη, έγινε γνωστό ότι η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

🚨 BREAKING:



​Reuters reported that Greek Patriot air defense systems deployed in Saudi Arabia successfully intercepted two ballistic missiles launched from Yemen targeting Aramco oil facilities in Yanbu. pic.twitter.com/HbF66d6OT5 — GBC (@GBC_Press) July 25, 2026

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία: Κατάρριψη drone και βαλλιστικών πυραύλων

Νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα Ελλάδα 11:10, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με στρατιωτικά πηγές, το UAV προερχόταν από Υεμένη.

Ακόμη, αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από την Υεμένη, ενώ υπενθυμίζεται πως ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία και τον Μάρτιο του 2026.

Η επίθεση με τους βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τόνισαν στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.