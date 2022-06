Σαουδική Αραβία: Κατασχέσεις παιχνιδιών και ρούχων στα χρώματα του ουράνιου τόξου - «Προωθούν την ομοφυλοφιλία»

Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας κατάσχουν παιδικά παιχνίδια και ρούχα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, τα οποία ενθαρρύνουν την ομοφυλοφιλία, όπως επισημάνθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ρεπορτάζ του Al-Ekhbariya ανέδειξε το ζήτημα αναφέροντας πως αξιωματούχοι του υπουργείου Εργασίας απομακρύνουν διάφορα αντικείμενα από καταστήματα στην πρωτεύουσα, Ριάντ.

Μεταξύ άλλων, κατάσχουν τσιμπιδάκια μαλλιών, μπλούζες, καπέλα και κασετίνες.

Ένας αξιωματούχος επεσήμανε πως τα αντικείμενα «αντίκεινται στην ισλαμική πίστη και τη δημόσια ηθική και προωθούν τα χρώματα της ομοφυλοφιλίας, στοχεύοντας σε νεότερες γενιές».

Το υπουργείο Εμπορίου σημείωσε σε ανάρτηση στο Twitter πως κατασχέθηκαν «προϊόντα που περιέχουν σύμβολα που καλούν σε παρέκκλιση και έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική».

Τα καταστήματα που τα πωλούν, μάλιστα, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές κυρώσεις, όπως επεσήμανε το υπουργείο.

Τον Δεκέμβριο, οι Αρχές στο γειτονικό Κατάρ ανακοίνωσαν πως κατάσχεσαν διάφορα παιχνίδια στα χρώματα του ουράνιου τόξου καθώς προωθούσαν ιδέες «που αντιβαίνουν στις ισλαμικές αξίες».

Παρότι στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, οι ερωτικές σχέσεις εκτός γάμου και το ομοφυλοφιλικό σεξ είναι αυστηρώς απαγορευμένα και τιμωρούνται ακόμα και με θάνατο, αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού.

Επίσης, είναι παράνομο οι άνδρες «να φέρονται σαν γυναίκες» ή να φορούν γυναικεία ρούχα, αλλά και οι γυναίκες ανδρικά.

Τον Απρίλιο, απαγορεύτηκε η προβολή της ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» καθώς η Disney δεν έκανε δεκτό το αίτημα της χώρας να κοπούν οι αναφορές στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όπως επεσήμαναν.

Με πληροφορίες από BBC