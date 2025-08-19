Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των $1,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο πλαίσιο του γιγαντιαίου σχεδίου Neom: το χιονοδρομικό κέντρο Trojena, που έχει οριστεί να φιλοξενήσει τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες του 2029.

Το έργο, κόστους περίπου 19 δισ. δολαρίων, προβλέπει πίστες σκι, τεχνητή λίμνη και πολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στην καρδιά της ερήμου - σε μια περιοχή με περιορισμένη φυσική χιονόπτωση.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις απαιτούν βασικές υποδομές πολύ πριν από την έναρξη. Αν και το Ριάντ επιμένει ότι οι εργασίες προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος, όσοι παρακολουθούν την πορεία του έργου εκφράζουν ανησυχία για τις τεχνικές δυσκολίες - από την παραγωγή τεχνητού χιονιού μέχρι την τροφοδοσία με νερό στο υψόμετρο.

Γραφικό: Neom

Το Neom, που ανακοινώθηκε το 2017, έχει μετατραπεί σε σύμβολο των φιλοδοξιών του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να διαφοροποιήσει την οικονομία της χώρας πέρα από το πετρέλαιο. Το αρχικό κόστος εκτιμήθηκε στα 500 δισ. δολάρια, όμως πλέον το συνολικό τίμημα φτάνει τα 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς εντάσσονται έργα όπως ο ουρανοξύστης-«γραμμή» The Line, η πλωτή βιομηχανική πόλη και πολυτελή νησιωτικά resorts.

Η τεράστια αυτή επένδυση, ωστόσο, επιβαρύνεται από τις πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου διευρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ήδη, ορισμένα τμήματα του Neom αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή περικοπές, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των «φαραωνικών» έργων.

Παρά τις δυσκολίες, οι σαουδαραβικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στις διεθνείς ομοσπονδίες. Εκτός από τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες, η χώρα έχει αναλάβει να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034, την Έκθεση Expo 2030 και το Κύπελλο Ασίας 2027, επενδύοντας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και υποδομές που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα του βασιλείου παγκοσμίως.

Το Trojena, με το φιλόδοξο χιονοδρομικό του κέντρο, αναδεικνύεται σε «δοκιμασία αντοχής» για τα σχέδια του Μπιν Σαλμάν. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα ενίσχυε το αφήγημα της Vision 2030 για ένα νέο, εξωστρεφές πρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας· αποτυχία ή καθυστέρηση, όμως, θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από Bloomberg