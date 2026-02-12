Σάο Πάολο: Νέος νόμος παίρνει το όνομα σκύλου που έμεινε για 10 χρόνια δίπλα στο μνήμα της κηδεμόνος του

Σκύλος που παρέμεινε δίπλα στο μνήμα της κηδεμόνος του για 10 χρόνια έδωσε τώρα το όνομά του σε νέο νόμο της βραζιλιάνικης πολιτείας του Σάο Πάολο, ο οποίος επιτρέπει την ταφή κατοικιδίων μαζί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Ο νέος νόμος - που ήδη αποκαλείται ανεπίσημα «Νόμος Μπομπ ο Νεκροθάφτης» (Bob Coveiro) - υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα από τον κυβερνήτη της πολυπληθέστερης πολιτείας της Βραζιλίας, τον συντηρητικό Tarcísio de Freitas.

Σύμφωνα με την πολιτειακή κυβέρνηση, ο νόμος «αναγνωρίζει τον συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στους κηδεμόνες και τα κατοικίδιά τους» και επιτρέπει την ταφή σκύλων και γατών σε οικογενειακούς τάφους και μνήματα που ανήκουν στις οικογένειες των κηδεμόνων τους.

Η κηδεμόνας του Μπομπ πέθανε το 2011. Μετά την ταφή της, ο καφέ, μακρύτριχος σκύλος μικτής ράτσας φέρεται να αρνήθηκε να φύγει από το πλευρό της.

Συγγενείς προσπάθησαν αρκετές φορές να τον πάρουν μαζί τους, αλλά εκείνος πάντα επέστρεφε. Τελικά υιοθετήθηκε από το προσωπικό του νεκροταφείου, που του παρείχε σπιτάκι και φρόντιζε για το φαγητό, το μπάνιο και τα εμβόλιά του.

Ο «Νεκροθάφτης» Μπομπ έγινε γνωστός σε όλη τη χώρα επειδή συνόδευε άλλες νεκρώσιμες πομπές, συχνά κρατώντας μια μικρή μπάλα στο στόμα του και προσπαθώντας να παίξει με τους επισκέπτες — κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως μια πράξη παρηγοριάς σε στιγμές πένθους.

Το 2021, αφού έφυγε από τον χώρο του νεκροταφείου, ο σκύλος χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα και πέθανε.

Ακολούθησε έντονη συγκίνηση της κοινής γνώμης και, καθώς δεν υπήρχε τότε σχετική νομική πρόβλεψη, το δημοτικό συμβούλιο της Ταμποάο ντα Σέρα έκανε εξαίρεση και επέτρεψε να ταφεί δίπλα στην κηδεμόνα του.

Η φιλοζωική οργάνωση Patre, που δραστηριοποιείται με αδέσποτα ζώα, ξεκίνησε καμπάνια χρηματοδότησης για την κατασκευή αγάλματος στο νεκροταφείο, το οποίο βρίσκεται εκεί από το 2022. «Ο φόρος τιμής και η ευγνωμοσύνη μας για τα μαθήματα αγάπης και αφοσίωσης», αναφέρει η επιγραφή, προσθέτοντας ότι «μπροστά στη θλίψη, [ο Μπομπ] μας δίδαξε να "προσφέρουμε μικρές μπάλες" και προσοχή όταν οι άλλοι το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ένας από τους συντάκτες του νομοσχεδίου, ο συντηρητικός βουλευτής της πολιτείας Εντουάρντο Νομπρέγκα, έγραψε ότι «όποιος έχει χάσει κατοικίδιο το ξέρει: δεν είναι απλώς ένα ζώο. Είναι οικογένεια».

Όπως είπε, ο νόμος προσφέρει μια «αξιοπρεπή και προσιτή» εναλλακτική στη μέχρι τώρα υποχρεωτική αποτέφρωση, το υψηλό κόστος της οποίας συχνά οδηγούσε οικογένειες σε ακατάλληλη διαχείριση των λειψάνων.

Το Σάο Πάολο δεν είναι η πρώτη πολιτεία της Βραζιλίας που επιτρέπει την ταφή κατοικίδιων μαζί με τους κηδεμόνες τους - κάτι που ισχύει ήδη στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στη Σάντα Καταρίνα. Παράλληλα, από το 2023 εκκρεμεί και ομοσπονδιακό νομοσχέδιο στη Βουλή.

