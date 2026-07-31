Σάντσεθ για Θέουτα: «Πρόκειται για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έστειλε μήνυμα στήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα μετά τη μεταναστευτική κρίση, δηλώνοντας ότι «ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται στο πλευρό τους» και αναγνωρίζοντας την «αγωνία» που βιώνει ο τοπικός πληθυσμός.

«Κατανοούμε τη συναισθηματική πίεση που υφίστανται οι κάτοικοι της Θέουτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τα γεγονότα ως «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ενέργεια «που αξίζει την αποδοκιμασία και την καταδίκη μας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι παρόμοια κατάσταση είχε αντιμετωπίσει και η Μελίγια το 2021, υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο αυτόνομες ισπανικές πόλεις απαιτούν τη μέγιστη προσοχή της κυβέρνησης.

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Declaración institucional del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, en la Ciudad Autónoma de Ceuta. https://t.co/opfZo0MW58 — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 31, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει όλους τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη Θέουτα. «Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει όλους τους κρατικούς πόρους που απαιτούνται για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Θέουτα», δήλωσε.

Όσον αφορά τις αιτίες της κρίσης, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τις μαροκινές αρχές, η αύξηση των παράνομων εισόδων οφείλεται σε «μια ιδιοτελή ερμηνεία από εγκληματικές συμμορίες» μιας δικαστικής απόφασης σχετικά με την επαναπατρισμό ατόμων που εισέρχονται κολυμπώντας, καθώς θεωρούν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει φυσικό σύνορο.

Τέλος, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του, επισημαίνοντας ότι η Ισπανία έχει καταφέρει να μειώσει σταθερά τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές.

«Έχουμε καταγράψει συστηματική μείωση άνω του 30% στις παράτυπες αφίξεις», κατέληξε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ανακοίνωσε πως οι μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα με το Μαρόκο ήταν περίπου 60.000, αριθμός που ισοδυναμεί με το «70% του πληθυσμού» του ισπανικού θύλακα.

Τριάντα τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στην Θέουτα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από euronews.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ