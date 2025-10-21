Σαναέ Τακαΐτσι: Από μηχανόβια και ντράμερ στην κορυφή της ανδροκρατούμενης πολιτικής σκηνής της Ιαπωνίας

Η Σαναέ Τακαΐτσι, ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της υπερσυντηρητικής πτέρυγας της ιαπωνικής πολιτικής και μία από τις ελάχιστες γυναίκες που κατάφεραν να αναρριχηθούν στην ανδροκρατούμενη ιεραρχία της, εκλέχθηκε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που ηγείται του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), το οποίο κυριαρχεί στην ιαπωνική πολιτική σκηνή της μεταπολεμικής περιόδου σχεδόν χωρίς διακοπή.

Η Τακαΐτσι δηλώνει θαυμάστρια της πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ και υποστηρίζει το συντηρητικό όραμα του πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Είναι σκληρή επικρίτρια της Κίνας και επισκέπτεται τακτικά το Ιερό Γιασουκούνι, το οποίο θεωρείται από την Κίνα, τη Βόρεια και Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές χώρες θύματα της ιαπωνικής επιθετικότητας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τόπος που εξυμνεί το στρατιωτικό παρελθόν της Ιαπωνίας.

Ηγείται μιας χώρας που κατατάσσεται χαμηλά διεθνώς σε ζητήματα ισότητας των φύλων, αλλά κατά την προεκλογική εκστρατεία σχεδόν δεν ανέφερε το θέμα. Μετά την εκλογή της στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, σχολίασε: «Τώρα που το LDP έχει την πρώτη του γυναίκα πρόεδρο, το τοπίο θα αλλάξει λίγο».

Η Τακαΐτσι εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή το 1993, εκπροσωπώντας την πατρίδα της, τη Νάρα, και από τότε υπηρέτησε σε αρκετές κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων - αν και η διπλωματική της εμπειρία θεωρείται περιορισμένη.

Έχει ζητήσει ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, περισσότερες δημόσιες δαπάνες για ανάπτυξη, προώθηση της πυρηνικής σύντηξης, ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Σαναέ Τακαΐτσι: Μία πολιτικός με φήμη σκληρά εργαζόμενης

Ως φοιτήτρια, η Τακαΐτσι έπαιζε ντραμς σε συγκρότημα heavy metal και οδηγούσε μηχανή.

Η ίδια λέει πως είναι εργασιομανής και προτιμά να δουλεύει στο σπίτι παρά να βγαίνει για κοινωνικές εκδηλώσεις. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να ηγηθεί του LDP, παραδέχτηκε ότι κατέβαλε προσπάθειες να χτίσει περισσότερες σχέσεις με συναδέλφους.

Ζήτησε από όλους τους βουλευτές του κόμματος να «δουλέψουν σε σημείο εξάντλησης».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι/Φωτογραφία: EPA

«Θα εγκαταλείψω τη φράση 'ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής'. Θα δουλεύω, θα δουλεύω, θα δουλεύω και θα δουλεύω», είπε, προκαλώντας έντονες αλλά ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αγώνας της για αναγνώριση σε ένα ανδροκρατούμενο κόμμα

Οι βουλεύτριες στο LDP συχνά παραμερίζονται από υπουργικές θέσεις ή αγνοούνται όταν μιλούν για θέματα ποικιλομορφίας και ισότητας των φύλων.

Οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 15% των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το πιο ισχυρό από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα της Ιαπωνίας, και μόνο δύο από τους 47 νομάρχες της χώρας είναι γυναίκες.

Η Τακαΐτσι έχει αποφύγει να μιλά για ζητήματα φύλου στο παρελθόν, υιοθετώντας πιο παραδοσιακές απόψεις που προτιμούνται από τους ισχυρούς άνδρες του κόμματος.

Αν και είχε υποσχεθεί να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών στην κυβέρνησή της, τη Δευτέρα διόρισε μόλις δύο γυναίκες υπουργούς και μια τρίτη ως μία από τις τρεις ειδικές συμβούλους της.

Φωτογραφία: X

Υποστηρίζει τη διαδοχή μόνο από άνδρες στη βασιλική οικογένεια, ενώ αντιτίθεται τόσο στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, όσο και στην τροποποίηση του νόμου του 19ου αιώνα που απαιτεί από τα ζευγάρια να φέρουν το ίδιο επώνυμο μετά τον γάμο.

«Οι πολιτικές της κυρίας Τακαΐτσι είναι εξαιρετικά σκληρές και αμφιβάλλω αν θα σκεφτεί πολιτικές που θα αναγνωρίζουν την ποικιλομορφία», δήλωσε η πολιτική σχολιάστρια και ανώτερη συντάκτρια της εφημερίδας Mainichi, Τσουγιάκο Σάτο.

Η Τακαΐτσι έχει υποστηρίξει την οικονομική ενίσχυση για την υγεία των γυναικών και τη θεραπεία γονιμότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής του LDP που ενθαρρύνει τις γυναίκες να υπηρετούν στους «παραδοσιακούς ρόλους» των καλών μητέρων και συζύγων.

Παράλληλα, όμως, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, τονίζοντας την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν οι άνδρες σχετικά με την υγεία των γυναικών, ώστε να υποστηριχθούν καλύτερα στο σχολείο και στον χώρο εργασίας.

Σαναέ Τακαΐτσι: Οι ακροδεξιές θέσεις της για την ιστορία και την ασφάλεια

Η Τακαΐτσι αναμένεται να στρέψει την κυβέρνηση πιο δεξιά, ιδίως μετά τον σχηματισμό συμμαχίας με το δεξιό κόμμα Japan Innovation Party (Ishin no Kai).

Ο προηγούμενος εταίρος, το μετριοπαθές κόμμα Komeito, που στηρίζεται από τη βουδιστική οργάνωση Soka Gakkai, αποχώρησε από τον συνασπισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υπερσυντηρητικές απόψεις της.

Η πρωθυπουργός αντιστέκεται στην αναγνώριση των πολεμικών εγκλημάτων και θηριωδιών της Ιαπωνίας και αρνείται ότι χρησιμοποιήθηκε εξαναγκασμός εναντίον Κορεατών εργατών και γυναικών που κρατούνταν ως σεξουαλικές σκλάβες για τον ιαπωνικό στρατό.

Φωτογραφία: EPA

Μάλιστα, συμμετείχε σε εκστρατεία για την αφαίρεση αναφορών στη σεξουαλική δουλεία από τα σχολικά βιβλία ιστορίας. Οι αναθεωρητικές της απόψεις αναμένεται να περιπλέξουν τις σχέσεις με το Πεκίνο και τη Σεούλ, σύμφωνα με αναλυτές.

Η ίδια δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει σταθερές σχέσεις με την Κίνα και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία ασφάλειας με τη Νότια Κορέα.

Με πληροφορίες από Associated Press