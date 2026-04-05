«Σαν ταινία τρόμου»: 21 νεκρά σκυλιά ξεβράστηκαν σε νησί βόρεια του Σιάτλ

Μια ασυνήθιστη και ανησυχητική υπόθεση ερευνούν οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου 21 νεκρά σκυλιά εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ακτές νησιού, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί από πού προέρχονται.

Τα ζώα βρέθηκαν στη στεριά αλλά και στο νερό γύρω από το νησί Guemes, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Σιάτλ, με τις πρώτες αναφορές να καταγράφονται από την περασμένη εβδομάδα.

Οι σοροί έχουν μεταφερθεί σε ειδικό κτηνιατροδικαστή, ο οποίος πραγματοποιεί νεκροψίες και εξετάσεις DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί τόσο το είδος των ζώων όσο και τα αίτια θανάτου.

Τα περισσότερα από τα ζώα εντοπίστηκαν κοντά στην περιοχή Kelly’s Point, ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες. Ομάδες διάσωσης πραγματοποίησαν έρευνες τόσο από τη θάλασσα όσο και από ξηρά, εντοπίζοντας επιπλέον πτώματα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη απαντήσεις για το πώς κατέληξαν τα ζώα εκεί, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία και να διατυπώνουν διάφορα σενάρια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλα τα ζώα φαίνεται να έχουν υποστεί αφαίρεση δέρματος, ενώ από ορισμένα έλειπαν και τα μπροστινά πόδια. Σε δύο περιπτώσεις, εντοπίστηκε κορδόνι δεμένο γύρω από τον λαιμό τους.

Παρά τα ευρήματα, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που να παραπέμπουν σε κυκλώματα κυνομαχιών ή χρήση όπλων.

Τα ζώα φαίνεται να έχουν παρόμοιο μέγεθος, με ορισμένα να θυμίζουν μικρά σκυλιά ή κογιότ, ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί το είδος τους.

Η μικρή κοινότητα των περίπου 600 κατοίκων παρακολουθεί την υπόθεση με έντονη ανησυχία, καθώς το περιστατικό παραμένει ανεξήγητο και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

«Είναι κάτι πραγματικά ανατριχιαστικό», ανέφερε στο NBC News αξιωματούχος της περιοχής, περιγράφοντας την υπόθεση ως «σαν την αρχή ταινίας τρόμου».

Με πληροφορίες από NBC News



