Σαν Φρανσίσκο: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πλωτού σκάφους

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, τρεις αγνοούνται και 16 διασώθηκαν στα ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο, αφού ένα πλωτό σκάφος τύπου ποντόν (pontoon boat) βυθίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, μεταφέροντας κυρίως μέλη της ίδιας οικογένειας, σύμφωνα με τις Αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στο σημείο, κοντά στο νησί Αλκατράζ, εντόπισαν το τριώροφο πλωτό σκάφος σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένο, με τον κινητήρα να εξακολουθεί να λειτουργεί και να υπάρχει διαρροή καυσίμων, δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Σαν Φρανσίσκο, Ντιν Κρίσπεν.

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, οι Αρχές συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στον ανοιχτό ωκεανό, στη δυτική πλευρά της γέφυρας Γκόλντεν Γκέιτ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύτες, ελικόπτερα και σκάφη, ενώ οι έρευνες επρόκειτο να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Αρχές αναθεώρησαν τον αρχικό αριθμό των αγνοουμένων από δύο σε τρεις, έπειτα από νέες μαρτυρίες αυτοπτών.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλήρη επιχείρηση διάσωσης», δήλωσε ο Κρίσπεν, προσθέτοντας ότι τρία άτομα που τραυματίστηκαν πέφτοντας από το σκάφος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

At least one person was killed, and two others are missing, after 16 people were rescued from the water as a boat sank in the San Francisco Bay Tuesday afternoon, prompting a massive response from crews working to rescue people. For the latest, click the link below… pic.twitter.com/onSU3lOELe — ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 15, 2026

#BREAKING : One person was killed, two remain missing and 16 others were rescued after a pontoon boat capsized near San Francisco's Alcatraz Island on Tuesday. Authorities said the cause of the incident remains under investigation, with the U.S. Coast Guard continuing… pic.twitter.com/gnTHaJbnB7 — upuknews (@upuknews1) July 15, 2026

Το νησί Αλκατράζ, που άλλοτε φιλοξενούσε τη διαβόητη ομοσπονδιακή φυλακή από την οποία θεωρούνταν αδύνατη η απόδραση λόγω των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων και των παγωμένων νερών του Ειρηνικού Ωκεανού, αποτελεί σήμερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, περίπου 1,6 χιλιόμετρα από τις ακτές της πόλης, σε μια περιοχή όπου συχνά πνέουν ισχυροί άνεμοι και κινούνται ιστιοπλοϊκά και άλλα σκάφη αναψυχής.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν σωστικά σκάφη να περισυλλέγουν επιβάτες από το πλοιάριο, το οποίο είχε σχεδόν βυθιστεί, ενώ διάφορα αντικείμενα επέπλεαν γύρω του.

Αρχικά, το περιστατικό είχε αναφερθεί ως πυρκαγιά στο σκάφος, «ωστόσο πλέον δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να το επιβεβαιώνει», δήλωσε ο Κρίσπεν.

Το άτομο που έχασε τη ζωή του ήταν ακόμη ζωντανό όταν ανασύρθηκε από τα παγωμένα νερά από τα σωστικά συνεργεία, όμως υπέκυψε λίγο αργότερα. Νεκρός ανασύρθηκε και ένας σκύλος που επέβαινε στο σκάφος.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Gashouse Cove Marina, ένα μικρό λιμάνι για σκάφη αναψυχής στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Άαρον Άνφινσον, καπετάνιος του τουριστικού σκάφους Bass-Tub, δήλωσε στην San Francisco Chronicle ότι το δικό του σκάφος μετέφερε επιβάτες προς τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ, σε συνθήκες με «αρκετό αέρα και κυματισμό», όταν ένας άνδρας από μικρότερο σκάφος τούς έκανε σήμα και τους υπέδειξε ένα πλωτό σκάφος στη μέση του κόλπου που φαινόταν να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Μέχρι να φτάσει το Bass-Tub, η φωτιά είχε ήδη σβήσει, όμως το πλωτό σκάφος βυθιζόταν. Κάποιοι επιβάτες βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα, ενώ άλλοι παρέμεναν πάνω στο σκάφος, ανέφερε ο Άνφινσον, προσθέτοντας ότι το πλήρωμά του μοίρασε σωσίβια στους επιβάτες.

Με πληροφορίες από AP News