Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία: «Πράκτορας μίας χρήσης» ο Έλληνας που συνελήφθη

Για ρωσική παρέμβαση κάνουν λόγο οι αρχές στη Γερμανία σχετικά με την υπόθεση απόπειρας σαμποτάζ σε κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού, για την οποία συνελήφθη ένας 54χρονος ημεδαπός.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, οι Μυστικές Υπηρεσίες της Γερμανίας εκτιμούν πως γίνονται διάφορες κινήσεις σαμποτάζ και κατασκοπείας από πλευράς Ρωσίας, με τις έρευνες να στρέφονται προς το μέρος του Κρεμλίνου.

Όσον αφορά στους δύο συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων Έλληνας, τόσο οι αρχές, όσο και η εισαγγελία και η υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος στη Γερμανία, κάνουν λόγο για «πράκτορες μίας χρήσης, αναλώσιμους πράκτορες» που πιθανώς με κάποιο μικροποσό που φέρεται να έλαβαν, να έκαναν και την προσπάθεια σαμποτάζ στις δύο κορβέτες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.







Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία: Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του Έλληνα

Ο 54χρονος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (3/2) στο Κοπτερό Ροδόπης και κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου στο σπίτι του, εντοπίστηκαν 19 βιβλιάρια τραπέζης, έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα SIM και ένας σκληρός δίσκος που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο 54χρονος φέρεται να δούλευε περιστασιακά στο ναυπηγείο του Αμβούργου, στη Γερμανία, με τη σύλληψή του να πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κομοτηνής, με τη συνδρομή Γερμανών αξιωματικών, στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σε ό,τι αφορά στο προφίλ, πηγές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ξεκαθάρισαν πως -μέχρι σήμερα- ο 54χρονος δεν περιλαμβανόταν σε λίστες ατόμων ειδικού ενδιαφέροντος και δεν είχε καταγραφεί εξτρεμιστική δράση ή σχετικές επαφές. Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του, το προφίλ και οι κοινωνικές του επαφές ελέγχονται εξονυχιστικά, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ταξιδιών στο εξωτερικό ή επαφών που θα μπορούσαν να σχετίζονται με στρατολόγηση ή χρηματοδότηση.