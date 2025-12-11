Σαμπάνια από τον γάμο της Νταϊάνα και του βασιλιά Καρόλου δεν κατάφερε να πουληθεί σε δημοπρασία

Ήταν ένας γάμος που τράβηξε τα βλέμματα όλου του κόσμου. Το 1981, η Νταϊάνα Σπένσερ είπε «δέχομαι» στον πρίγκιπα Κάρολο, έγινε πριγκίπισσα της Ουαλίας και σταδιακά μία από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του πλανήτη.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον γάμο οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα σπάνιο κομμάτι εκείνης της ιστορικής ημέρας, ή ίσως μια γουλιά από αυτήν, εν μέσω δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δανία.

Όμως η σπάνια φιάλη magnum Dom Pérignon Vintage 1961 τελικά δεν πουλήθηκε, επειδή οι προσφορές δεν έφτασαν ψηλά.

Η σαμπάνια, η οποία είχε παραχθεί ειδικά για την περίσταση, αναμενόταν να φτάσει έως και τις 600.000 δανέζικες κορώνες (περίπου 81.000 ευρώ ή 93.000 δολάρια) κατά τη δημοπρασία στον οίκο Bruun Rasmussen στο Λίνγκμπι, βόρεια της Κοπεγχάγης.

«Οι προσφορές δεν έφτασαν την επιθυμητή ελάχιστη τιμή και επομένως, δυστυχώς, δεν πουλήθηκε», δήλωσε σε email η εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Kirstine Dam Frihed. «Ελπίζαμε φυσικά πως θα πουλιόταν στην εκτιμώμενη αξία, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού.»

Ο πρίγκιπας Κάρολος, σήμερα βασιλιάς Κάρολος Γ΄, παντρεύτηκε τη Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο στις 29 Ιουλίου 1981. Η τελετή ακολούθησε μια πολυτελής δεξίωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996. Ένα χρόνο αργότερα, εκείνη και ο σύντροφός της, Ντόντι Φαγιέντ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Παρίσι.

Η σαμπάνια ήταν μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση, δημιουργημένη για να τιμήσει τον γάμο.

«Είναι πραγματικά, πραγματικά σπάνια — ένα μπουκάλι με τέτοια βασιλική προέλευση», δήλωσε ο Thomas Rosendahl, επικεφαλής του τμήματος οίνου του οίκου δημοπρασιών, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Associated Press πριν από τη δημοπρασία.

Ο Rosendahl είπε ότι παρήχθησαν μόνο 12 τέτοια μπουκάλια και προορίζονταν να ανοιχτούν την ημέρα του γάμου. Δεν είναι γνωστό τι συνέβη στα υπόλοιπα, ίσως δόθηκαν ως δώρα στους καλεσμένους. «Ήταν μια προσφορά της Dom Pérignon προς τιμήν του γάμου», είπε.

Λίγα έγιναν γνωστά για τον πωλητή. Ο Rosendahl είπε μόνο ότι είναι ένας Δανός συλλέκτης που είχε αγοράσει το μπουκάλι από έμπορο οίνων στο Λονδίνο.

Ο Rosendahl είπε ότι έχει δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από «πολλούς συλλέκτες κρασιού» που ρωτούσαν για τη σαμπάνια, την προέλευσή της και τον τρόπο φύλαξής της.

Δοκιμές δείχνουν ότι είναι ακόμα κατάλληλη για κατανάλωση.

