Σαμ Νιλ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού

Η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ ήταν η πνευμονία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

Ο 78χρονος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή «ξαφνικά και απροσδόκητα», όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, μόλις τρεις μήνες αφότου είχε γνωστοποιήσει ότι ήταν πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο, μετά τη διάγνωσή του το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου 3, μια μορφή καρκίνου του αίματος.

Ύστερα από χρόνια χημειοθεραπειών, ο Νιλ συμμετείχε με επιτυχία σε κλινική δοκιμή της θεραπείας CAR-T, μίας μορφής ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου του αίματος.

Actor Sam Neill died from pneumonia, agent confirms https://t.co/JQ1m8Rv5ml — BBC News (UK) (@BBCNews) July 16, 2026

Σαμ Νιλ: «Ήταν ένας βαθιά ιδιωτικός άνθρωπος που απεχθανόταν κάθε περιττή δημοσιότητα»

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπός του, Φίλιπ Γκρεντς, δήλωσε ότι αποφάσισε να αποκαλύψει την αιτία θανάτου του ηθοποιού, έπειτα από συνεννόηση με την οικογένειά του, εξαιτίας «ανακριβειών και κατάφωρων ψευδών» που κυκλοφόρησαν σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

«Ο Σαμ έφυγε από τη ζωή λόγω πνευμονίας. Πριν αρρωστήσει, είχε δώσει γενναία μάχη και είχε νικήσει το λέμφωμα χάρη σε μια νέα θεραπεία που ονομάζεται CAR-T. Παράλληλα με τη διαχείριση του βραβευμένου οινοποιείου του, Two Paddocks, ο Σαμ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα τεσσάρων διαδοχικών παραγωγών τον τελευταίο χρόνο, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες», ανέφερε ο Γκρεντς σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, περιέγραψε τον Νιλ ως «έναν βαθιά ιδιωτικό άνθρωπο που απεχθανόταν κάθε περιττή δημοσιότητα», εξηγώντας ότι γι' αυτόν τον λόγο η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ επειδή σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά του, όπως είχε κερδίσει με τη στάση ζωής του, αλλά και όπως έχουν ανάγκη και αξίζουν οι αγαπημένοι του σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Γκρεντς.

Οι θαυμαστές που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Νιλ κλήθηκαν, αντί να στείλουν λουλούδια στην οικογένεια, να κάνουν δωρεές σε σκοπούς που ο ίδιος υποστήριζε με ιδιαίτερο ζήλο. Μεταξύ αυτών είναι το Ίδρυμα του Νοσοκομείου Dunstan, στην περιοχή Central Otago όπου ζούσε στη Νέα Ζηλανδία, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για τον καρκίνο του αίματος Snowdome Foundation, με το οποίο συνεργαζόταν για τη βελτίωση της πρόσβασης στις θεραπείες για τον καρκίνο του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας CAR-T, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και οποιαδήποτε φιλανθρωπική οργάνωση της Νέας Ζηλανδίας που δραστηριοποιείται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Σαμ Νιλ: Η οικογένεια του είχε διευκρινίσει ότι δεν πέθανε από καρκίνο

Στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιήθηκε ο θάνατός του, η οικογένειά του είχε διευκρινίσει ότι ο Νιλ δεν πέθανε από καρκίνο. Λίγο αργότερα, ωστόσο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε νοσήσει από πνευμονία τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Η πρώην σύντροφός του, η δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τίνγκλ, δήλωσε την Τρίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC Radio Sydney ότι τα χρόνια εντατικής θεραπείας για τον καρκίνο είχαν εξαντλήσει τον οργανισμό του.

«Η ουσία είναι ότι έδινε μάχη με διάφορες μορφές καρκίνου τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό οποιουδήποτε ανθρώπου. Είχε υποβληθεί σε πολλές χημειοθεραπείες και ανοσοθεραπείες και, ευτυχώς, είχε τελικά απαλλαγεί από τον καρκίνο του αίματος. Ωστόσο, αυτό είχε αφήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα ιδιαίτερα εξασθενημένο και πιστεύω ότι ο οργανισμός του είχε πλέον εξαντληθεί», ανέφερε.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν αρκετά άρρωστος και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν και προσεύχονταν γι' αυτόν, από κοντά και από μακριά. Όμως, αυτή τη φορά, ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να ανακάμψει ακόμη μία φορά», πρόσθεσε.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατός του, συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές του, από τη Νέα Ζηλανδία έως το Χόλιγουντ, έχουν αποτίσει φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ, περιγράφοντάς τον ως έναν πραγματικό τζέντλεμαν.

Με πληροφορίες από Guardian