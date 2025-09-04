Salt Typhoon: Η Κίνα χάκαρε δεδομένα σχεδόν όλων των Αμερικανών - Η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση όλων των εποχών

Η Κίνα έχει κατηγορηθεί επί δεκαετίες ότι χακάρει αμερικανικά δίκτυα ενέργειας και εταιρείες, κλέβοντας ευαίσθητα αρχεία και πνευματική ιδιοκτησία, όπως σχέδια μικροτσίπ. Όμως η τεράστια κυβερνοεπίθεση της ομάδας Salt Typhoon θεωρείται η πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με έρευνες, η επίθεση είχε διάρκεια ετών, χτύπησε περισσότερες από 80 χώρες και ενδέχεται να έχει κλέψει δεδομένα σχεδόν κάθε Αμερικανού πολίτη. Οι αρχές τονίζουν ότι η κλίμακα της επίθεσης αποδεικνύει πως οι κινεζικές ικανότητες στον κυβερνοχώρο πλέον ανταγωνίζονται εκείνες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Στόχος ήταν τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, κυβερνητικά δίκτυα, μεταφορές, ακόμη και στρατιωτικές υποδομές. Η διαρροή δεδομένων μπορεί να επιτρέψει στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν πολιτικούς, κατασκόπους και ακτιβιστές παγκοσμίως.

Η δήλωση που υπέγραψαν ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία και Φινλανδία περιέγραψε την επίθεση ως “ανεξέλεγκτη” και “τυφλή”, με στόχο την παγκόσμια κατασκοπεία.

Μεταξύ των στόχων ήταν ακόμα και τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο JD Vance κατά την προεκλογική τους εκστρατεία, καθώς και συσκευές Δημοκρατικών. Οι χάκερ φέρεται να άκουγαν κλήσεις και να διάβαζαν μη κρυπτογραφημένα μηνύματα.

Η “Salt Typhoon” σηματοδοτεί, σύμφωνα με αναλυτές, μια νέα εποχή ψηφιακού πολέμου, όπου η Κίνα δεν περιορίζεται πλέον σε βιομηχανική κατασκοπεία, αλλά επιδιώκει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ψηφιακό πεδίο μάχης.

Με πληροφορίες από New York Times