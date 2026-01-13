Σάλος στη Βρετανία για το νέο λογότυπο του Ukip που θυμίζει τον «σιδηρούν σταυρό»

Έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία προκαλεί το νέο λογότυπο που προτείνει το ακροδεξιό πολιτικό κόμμα Ukip, καθώς θυμίζει τον «σιδηρούν σταυρό», σύμβολο που έχει ταυτιστεί ιστορικά με τη ναζιστική εικονογραφία.

Το σχέδιο που κατατέθηκε για έγκριση δείχνει έναν μαύρο σταυρό, με την ένδειξη Ukip και από κάτω τη φράση «The New Right». To Ukip είχε επιχειρήσει να κατοχυρώσει παρόμοιο έμβλημα και στο πρόσφατο παρελθόν, όμως η αρμόδια αρχή είχε απορρίψει την αίτηση, κρίνοντας ότι το σύμβολο ήταν προσβλητικό. Στην προηγούμενη εκδοχή, ο σταυρός συνοδευόταν από σπαθί και δόρυ, ενώ στη νέα πρόταση απουσιάζει το σπαθί, αλλά η βασική εικόνα παραμένει σχεδόν ίδια.

Ο διευθυντής του think tank British Future, Σούντερ Κατβάλα, εκτιμά ότι το λογότυπο είναι σχεδιασμένο ώστε να παραπέμπει ευθέως στον «σιδηρούν σταυρό». Κατά την ίδια ανάγνωση, το κόμμα επιχειρεί να χτίσει μια εικόνα «σταυροφόρων», στηρίζοντας ταυτόχρονα την ατζέντα του σε μια έντονα «χριστιανική» ταυτότητα για τη Βρετανία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την καμπάνια του υπέρ της κατάργησης κρατικής χρηματοδότησης για μέτρα ασφαλείας σε τεμένη, τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων.

Παρότι σήμερα η εκλογική παρουσία του Ukip είναι περιορισμένη, το κόμμα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει ορατότητα μέσα από κινητοποιήσεις δρόμου και σκληρή ρητορική για τη μετανάστευση. Εχει συμμετάσχει σε διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο, χωρίς η παρουσία του να γίνεται πάντα αποδεκτή ακόμη και από άλλες ομάδες που κινούνται στον ίδιο χώρο.

Επικεφαλής του κόμματος είναι ο Νικ Τενκόνι, ο οποίος έχει μιλήσει για μια πιο καθαρή στροφή σε «χριστιανικό εθνικισμό» και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούσε τον στρατό για συλλήψεις και απελάσεις. Η οργάνωση Hope Not Hate προειδοποιεί ότι αν εγκριθεί το νέο έμβλημα, θα μπορεί να εμφανίζεται στα ψηφοδέλτια, συμβάλλοντας στην «κανονικοποίηση» συμβόλων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα στην επίσημη εκλογική διαδικασία.

Η Εκλογική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την αίτηση και ότι θα εξετάσει τυχόν σχόλια πριν καταλήξει σε απόφαση.

Με πληροφορίες από Guardian